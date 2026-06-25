Soud zamítl další tři stížnosti na vazbu kvůli útoku na zbrojovku LPP Holding

Odvolací soud v Pardubicích zamítl další tři stížnosti na vazbu v souvislosti s teroristickým útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Vyplývá to z informací v soudní databázi. Dvě stížnosti pobočka krajského soudu v Pardubicích dostala začátkem května, poslední, sedmou v prvním červnovém týdnu.
Okresní soud Pardubice dosud v případu poslal do vazby osm lidí, policie jich zadržela 11. Podle databáze bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno. Rozhodnutí zatím nejsou veřejná.
Obvinění jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Tři zadržení jsou v Polsku, podle informací ČTK nebyl Polsku vydán pokyn k převozu a patrně jejich činy bude řešit polská strana.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.