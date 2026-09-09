Soud zamítl návrh na zrušení kandidatury téže osoby ve třech obvodech Pardubic

Soud v Pardubicích zamítl návrh hnutí ANO, aby byly zrušeny kandidátní listiny strany Naše Pardubice – Nechme město rozkvést ve třech městských obvodech. Na všech je uvedený předseda strany Filip Sedlák, což ANO považovalo za protizákonné. Soud se s argumenty navrhovatele neztotožnil, zjistila ČTK z usnesení na úřední desce pardubické pobočky krajského soudu. Sedlák dnes ČTK řekl, že se ještě nerozhodl, jak bude postupovat, musí promyslet další taktiku.
Náměstkyně pardubického primátora a poslankyně za ANO Jiřina Klčová ČTK řekla, že rozhodnutí soudu předem nevylučovala. Podle ní je Sedlákovo jednání marketingovým tahem a podvodem na voliče, které uvádí v omyl. "Soud mohl přihlédnout k vyjádření pana Sedláka, že to dělá zcela účelově, protože si tím chce zajistit více hlasů v kampani," uvedla Klčová s tím, že doufá, že někdo z tohoto důvodu nenapadne výsledek voleb.
Sedlák je zapsán na kandidátních listinách v městských obvodech I, IV a V. Podle ANO nemůže mít trvalé bydliště na více místech, z čehož vyplývá i nemožnost vícenásobné kandidatury, přestože Sedlák v prohlášeních připojených ke kandidátkám uvedl, že případná překážka volitelnosti ke dni voleb pomine.
Podle soudu zákon takový postup nezakazuje, i když připustil, že kandidát může mít problém splnit podmínku trvalého pobytu ve všech obvodech. Zákon ale umožňuje, aby překážka volitelnosti, například chybějící trvalý pobyt v daném obvodu, do voleb pominula. Proto soud nepovažoval trojnásobnou kandidaturu za důvod ke zrušení registrace a registrační úřady podle něj postupovaly správně.
Podle soudu existuje několik možností, jak vzniklou situaci vyřešit. Jednou je vzdání se či odvolání kandidatury do 48 hodin před zahájením voleb. Další eventuální možností, jak naložit s výsledky voleb zasaženými násobnou kandidaturou, je po volbách nepřihlédnout ke hlasům pro dotyčného kandidáta. "Rozhodnu se, jaká forma bude nejlepší, a uvidíme," uvedl dnes Sedlák.
Sedlák už dříve připustil, že chce provokativním způsobem upozornit na zbytečnost existence městských obvodů a zviditelnit své uskupení. "Jako strana, která nemá příspěvky ze státního rozpočtu, nemáme moc možností propagace, a toto je jedna z nich, která se nabízí," řekl ČTK.
Soud v rozhodnutí uvedl, že pro podstatu souzené věci nebylo třeba zabývat se volební strategií volební strany či kandidáta. "Vyhodnocení, nechť je v této fázi ponecháno na voličích," stojí v rozhodnutí.
Strana Naše Pardubice kandiduje i do zastupitelstva Pardubic, tedy na takzvaný velký magistrát. Jejím lídrem je opoziční zastupitel Sedlák. Uskupení Naše Pardubice kandiduje i v obvodu III, kde Sedlák na kandidátce není.