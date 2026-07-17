Soud zamítl poslední stížnost v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla poslední stížnost na vazbu v případu teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, uvedla dnes Česká televize. Podle dřívějšího sdělení soudu je osmou obviněnou cizinka z východoevropského státu.
Ve vazbě je osm lidí. Policie jich zadržela 11, tři jsou v Polsku. Předchozí stížnosti krajský soud také zamítl. Obvinění čelí podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.
Zodpovídat se mají před soudem za požár výrobní haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích, hořelo tam 20. března. Oheň způsobil škodu stovky milionů korun. K činu se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
První obviněné poslal soud do vazby ke konci března a další následovali. U prvních čtyř proto bude ve čtvrtek 23. července soudce rozhodovat o případném prodloužení vazby. Jednání se uskuteční formou videokonference a obviněné nebude eskorta přivážet do soudní místnosti, řekl ČTK soudce Karel Gobernac.
Společnost LPP Holding před několika lety oznámila plán vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle vyjádření zbrojovky se ale tato spolupráce nikdy neuskutečnila. Média zároveň informují, že bezpečnostní složky prověřují i možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt nebo státního aktéra.