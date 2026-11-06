Soud zatím zamítl všechny stížnosti na komunální volby v Pardubickém kraji

Pobočka krajského soudu v Pardubicích dosud zamítla všechny stížnosti na letošní obecní volby v Pardubickém kraji. Týkaly se návrhů na vyslovení neplatnosti volby kandidátů. Zastaveno bylo i řízení kvůli žádosti o přezkum komunálních voleb, zjistila ČTK z úřední desky soudu.
Soud zamítl návrh na neplatnost volby kandidáta SPD s podporou Trikolory, Svobodných a nezávislých Petra Rydvala do zastupitelstva městského obvodu Pardubice V. Podle navrhovatele mohlo dojít k pochybení při sčítání hlasů a kvůli tomu nebyl zvolen Josef Talácko ze stejného politického subjektu. Podle soudu ale stěžovatel nepředložil konkrétní tvrzení neslučitelné s výsledkem voleb ani neuvedl jinou skutečnost nasvědčující porušení zákona při posouzení, sečtení nebo zpracování hlasů. Soud zamítl i další dva návrhy na neplatnost volby Rydvala, opět kvůli možnému pochybení při sčítání hlasů. Ani v těchto případech navrhovatelé nepředložili jasná fakta, která by jejich domněnku potvrzovala.
Čtvrtého městského obvodu se týkal návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů Kláry Hlubocké (Žijeme Pardubice) a Alexandera Jesínka (ANO) do zastupitelstva městské části.
Jiný kandidát sdružení Žijeme Pardubice především zpochybňoval posouzení platnosti hlasovacích lístků a započtení kandidátních hlasů v okrsku číslo 4004 a podpůrně poukazoval na čas zpracování výsledku okrsku číslo 4003. Soud se s jeho argumentací neztotožnil. Navrhovatel podle něj nepředložil dostatečně přesvědčivé indicie, že se při sčítání hlasů skutečně stala chyba. Soud připustil, že případná chyba mohla mít na obsazení mandátů zásadní vliv, ale samotnou možnost takové chyby nepovažoval za důvod k přepočítání hlasů.
Uskupení Naše Pardubice požadovalo přezkum komunálních voleb do zastupitelstva Pardubic. Uvedlo, že jeho kandidáti Jan Pachol a Karel Sodomka získali ve volebním okrsku číslo 3011 podezřele málo hlasů a že to "matematicky nevychází", takže je nutné přepočítat hlasy v okrsku. Soud řízení zastavil, protože navrhovatel vzal podání zpět.
Soud bude také rozhodovat o návrhu na přezkoumání volebních výsledků v jednom z volebních okrsků ve Slatiňanech na Chrudimsku. Lidovci, kteří se zastupitelstva města nedostali o dva hlasy, se domnívají, že při sčítání hlasů mohlo dojít k chybě.