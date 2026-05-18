Soutěž dětských orchestrů ve Vysokém Mýtě trápí nedostatek hráčů

Dětské dechové orchestry v Česku trápí nedostatek hráčů. I to bude, kromě hudby, tématem soutěžní přehlídky Čermákovo Vysoké Mýto. ČTK to řekl ředitel Vysokomýtské kulturní Tibor Pagáč. Soubory se posluchačům představí v sobotu 23. května na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. V soutěžním programu vystoupí Dechový orchestr BaŠaPa Holice, Velký dechový orchestr ZUŠ Hranice, Orchestr mladých ZUŠ Kolín a Dechový a taneční orchestr Králíky.
"U přihlašování orchestrů se letos naplno ukázal problém, který trápí českou dechovou hudbu dlouhodobě, soubory stále častěji bojují s nedostatkem mladých muzikantů a složitě dávají dohromady obsazení potřebné pro soutěžní vystoupení. Některé orchestry navíc narážejí i na věkové limity soutěže," řekl Pagáč.
Přehlídka dechových orchestrů se jmenuje po Josefu Čermákovi, který byl dlouholetým kapelníkem, dirigentem a organizátorem hudebního života ve Vysokém Mýtě. Akce se koná od roku 1993. Letos uvítá čtyři soutěžící soubory, loni byly tři a v letech 2024 a 2023 shodně pět. Například v roce 2000 soutěžilo šest orchestrů.
Podle Jaroslava Prudiče, který vyučuje na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku a vede školní Big Band, je mezi dětmi o dechové nebo žesťové nástroje menší zájem než o jiné. Nejvíc chtějí hrát na klávesy nebo kytaru. "U kláves je zvuk prakticky okamžitý a bez výrazné námahy, zatímco u žesťových nástrojů, například trumpet, je potřeba nejprve správně tvořit tón a teprve poté se dosáhne čistého zvuku. Vyžaduje to úsilí a pro někoho je to dřina," uvedl Prudič.
Dopolední část nabídne pohádková představení pro děti, v poledne vystoupí Big Band ZUŠ Vysoké Mýto společně s Janem Ledeckým. "Zahrajeme asi osm Ledeckého písní, na zkoušku s ním budeme mít asi hodinu. Jinak zkoušíme bez něj. Zhruba hodinový program bude také složený z našeho repertoáru," řekl Prudič. Večerní program doplní HarMálek Orchestr, Vojenská hudba Olomouc a Toot Ensemble. "Například HarMálek Orchestr se nebojí propojovat tradiční českou dechovku s dalšími styly, jak balkán, hip-hop, pop, reggateon nebo disko," řekl vedoucí M-Klubu Pavel Kopp.