Soutěž na studii krytého bazénu v Lanškrouně by měla být až po volbách

Architektonickou soutěž na studii stavby krytého plaveckého bazénu v Lanškrouně vyhlásí případně až nové vedení města. Podrobné podklady pro tendr už radnice připravila, ale kvůli nákladům s ním spojeným, které jsou kolem milionu korun, chce rozhodnutí nechat až zastupitelstvu vzešlému z podzimních voleb. ČTK to řekl starosta Radim Vetchý (Lanškrounské fórum).
Celkovou cenu budoucí stavby starosta předběžně odhaduje zhruba na 300 milionů korun. Bez dotace nebo dalšího investora se do ní město nemůže pustit. Lanškroun má na letošek schválený rozpočet ve výši 549 milionů korun.
"Dotace je důležitým finančním impulsem postavit tak významnou stavbu, asi nejdražší v historii města. Chystá se nové programovací období Evropské unie, možná budeme překvapeni, že v něm něco bude. Teď programovací období v roce 2027 končí a bude nové a tam by spadala případná stavba bazénu," uvedl Vetchý.
U Národní sportovní agentury město několikrát neuspělo s žádostí o dotaci na výstavbu sportovní haly, která se nyní buduje. Spoluinvestorem a spoluvlastníkem je Pardubický kraj, jehož střední školy ji budou moci využívat.
Vedení Lanškrouna s městskou architektkou připravilo pro architektonickou studii bazénu podrobné zadání. Vycházelo přitom i z návštěv nových bazénů v Lounech a Sušici, které jeho představám odpovídají, tato města mají podobnou velikost. V bazénu by mělo být několik pětadvacetimetrových plaveckých drah, součástí bude také wellness centrum například s vířivkami, saunami, herními prvky pro děti a toboganem.
"Nové zastupitelstvo se bude moci vydat cestou zpracování studie, která by měla být podkladem pro případnou projektovou dokumentaci," řekl Vetchý. Studii by radnice mohla zadat počátkem příštího roku, hotová by mohla být v létě 2027.
Podle dřívější studie by bazén měl stát poblíž haly a lehkoatletického stadionu. Tím by vznikl ucelený komplex městských sportovišť. Malý krytý bazén o rozměrech šestkrát 12 metrů je ve městě jen u Základní školy Dobrovského, což zájmu veřejnosti nestačí.