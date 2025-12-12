Rybitví chce spalovnu zastavit změnou územního plánu, firma na obec podala žalobu

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství podala návrh na zrušení změny územního plánu obce Rybitví, která by firmě znemožnila vybudovat plánovanou spalovnu nebezpečných odpadů. Serveru iDNES.cz podání potvrdil krajský soud.
Letitý spor o modernizaci a spuštění spalovny nebezpečných odpadů u Pardubic míří do další a pravděpodobně poslední fáze. Obec Rybitví letos v lednu změnila územní plán tak, že by společnost AVE CZ pro připravovanou investici nezískala povolení. Firma se proto rozhodla bránit soudní cestou.

„AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. podala ke Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích návrh na zrušení opatření obecné povahy (návrh na zrušení změny územního plánu obce Rybitví),“ odepsala na dotaz iDNES.cz mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.

Dvacet let sporů a spalovna stále v nedohlednu. Rybitví ji chce zastavit

Mluvčí firmy AVE CZ Milan Tománek se k tomu vyjádřil stručně. „Právní strategii nebudu vůbec komentovat,“ uvedl.

Obec krok společnosti nepřekvapil. „Počítali jsme, že se věc bude vyvíjet tímto směrem,“ uvedla starostka Rybitví Eva Šmeralová.

Společnost se snaží získat potřebná povolení pro modernizaci odstavené spalovny od roku 2006. Má zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně. Obce v regionu ji nechtějí. Ostře proti se staví dlouhodobě Pardubice.

Boj o spalovnu odpadů v Rybitví pokračuje, obce v okolí jsou striktně proti

Ministerstvo životního prostředí ale v roce 2023 oznámilo, že vydalo souhlasné stanovisko EIA, které je pro modernizaci zařízení klíčové. To dospělo k závěru, že vliv spalovny na zdraví obyvatel bude po splnění předepsaných podmínek tak malý, že ho lze akceptovat.

Jako možná poslední reálnou překážkou pro investora je tak odpor obce Rybitví. Tamní zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu, který od letošního ledna upravuje podmínky pro případné zprovoznění spalovny. Uvádí se v něm, že zařízení s nadregionálním významem se na území obce Rybitví nepřipouštějí. Takovým zařízením by ale spalovna měla být. „Náš územní plán umožňuje provozování spalovny nebezpečných odpadů, ale takové, která tam teď stojí, což je jiná spalovna, než jakou má firma v dokumentaci EIA,“ uvedl pro ČTK zastupitel Rybitví Darek Horník.

Územní plán už měnila obec kvůli spalovně jednou

Není to první pokus této obce zabránit spuštění spalovny prostřednictvím změny územního plánu. Nejvyšší správní soud v něm ale v roce 2011 zrušil pasáž územního plánu Rybitví, v níž se říkalo, že spalovna společnosti AVE CZ nemůže být v budoucnu přestavěna pro likvidaci nebezpečného odpadu. Obec Rybitví pak déle než deset let hledala jiný způsob, jak postup investora omezit. Teď doufá, že u soudu uspěje.

Jděte se spalovnou někam! Pardubickým Ideonem hýbaly emoce

„Společnost AVE CZ podle našeho přesvědčení nevyužila všechny možné postupy k připomínkám územního plánu, proto si myslíme, že by soud měl rozhodnout v náš prospěch,“ uvedla starostka.

Tománek v minulosti uvedl, že dlouhodobou prioritou firmy je vést s obcemi a se všemi partnery dialog. „Je namístě také upozornit, že český právní řád a judikatura vycházejí z toho, že účelové zneužití územně plánovacího procesu ze strany obcí nepožívá soudní ochrany,“ uvedl už dříve Tománek.

Krajský soud by měl spor rozhodnout do března. Podle soudního řádu správního musí soud o zrušení opatření obecné povahy rozhodnout zpravidla do 90 dnů poté, co mu návrh dorazí.

