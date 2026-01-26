Unikátní socha v O2 areně. Sparta vzdává hold srdcem i oboustrannými dresy

Hana Lanková, Marek Votke
  17:12
Obří 3D srdce, které částečně vznikalo v Pardubicích, společně s unikátními oboustrannými dresy hokejové Sparty se staly hlavními symboly 17. ročníku dobročinného projektu Sparta vzdává hold. Pražané oboje předvedou při večerním domácím utkání s Olomoucí. Návrh sochy i dresu připravil známý pop-artový umělec Josef Rataj, který sám v minulosti prošel posttraumatickým syndromem, na nějž je letošní projekt zaměřen.

Jedním z nejvýraznějších uměleckých symbolů letošního ročníku Sparta vzdává hold je unikátní 3D socha ve tvaru srdce. Ta vznikala částečně v Pardubicích ve spolupráci Josefa Rataje a hendikepovaného tvůrce Kamila Mertla a spolu se speciálními zápasovými dresy má být symbolem solidarity s lidmi, kteří se potýkají s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).

Autorem samotného návrhu, konceptu vizuální podoby i myšlenky je pražský výtvarník Josef Rataj. „Srdce je pro mě symbol vnitřní síly člověka, ale zároveň křehkost a zranitelnost. Sám jsem si prošel posttraumatickým syndromem, a proto má pro mě tento projekt speciální význam. Navrhl jsem ho tak, aby v něm byl vidět jasný proces hojení a hledání světla, i když to třeba zrovna bolí,“ vysvětlil umělec.

Návrh následně převedl do reality Kamil Mertl pomocí moderních technologií 3D tisku. Nejde přitom o jejich první společný projekt. Společně v loňském roce vytvořili ikonickou traverzu, kterou na světové výstavě EXPO 2025 v Japonské Ósace obdivoval i sám prezident Petr Pavel.

Téměř dvoumetrová socha vznikala několik týdnů a patří k technicky i časově k nejnáročnějším realizacím svého druhu v České republice. „Socha má rozměry přibližně 170x 170x 55 centimetrů a váží okolo 200 kilogramů. Tisk probíhal zhruba čtyři týdny a zapojeno bylo deset tiskáren. Výsledné dílo se skládá z přibližně sedmdesáti částí,“ uvedl Mertl.

Nejen obří socha, ale také speciální hokejové dresy s sebou nesou poselství, které hráči symbolicky nosí při zápase přímo na srdci. Letos jsou totiž oboustranné a zatímco vnější strana působí na první pohled perfektně a jednoduše, vnitřek nese Ratajův silný výtvarný motiv. „Moje malba vychází ze sparťanského srdce, které v sobě nese rány. V otvorech je pak pomyslné světlo, na které jsem použil 12V LED instalaci s napájecím zdrojem 300 W / 25 A. Uvnitř jsou také Boží ruce, které to srdce uzdravují,“ dodal Rataj.

Sparta vzdá hold oboustrannými dresy. Po zápasech půjdou do dražby

Artefakty se pak vydraží v online i živé aukci ve VIP prostorách O2 areny po skončení večerního duelu s Olomoucí.

Posttraumatický syndrom se netýká jen vojáků

17. ročník projektu Sparta vzdává hold se zaměřuje právě na posttraumatickou stresovou poruchu, která se netýká pouze vojáků z fronty, ale může zasáhnout i záchranáře, hasiče, policisty nebo běžné lidi v každodenním životě.

Sparta v rámci projektu dlouhodobě pomáhá příslušníkům IZS, Armády České republiky a v posledních letech i příslušníkům Vězeňské služby ČR. Za dobu existence projektu se podařilo vybrat více než 10 milionů korun.

„Pomoc při záchraně lidského života či odpor proti kyberšikaně byla témata, která rezonovala nejen ve sportovním prostředí. Díky dlouhodobé a velmi úzké spolupráci s Armádou České republiky jsme se letos rozhodli upozornit na problematiku posttraumatické stresové poruchy PTSD, psychického onemocnění, které negativně ovlivňuje život nejen vojenských hrdinů z fronty, ale i mnoha dalších lidí kolem nás,“ vysvětluje člen správní rady HC Sparta Praha Jakub Dlouhý.

Český pop-artový umělec Josef Rataj vytvořil návrh sochy pro projekt Sparta vzdává hold na základě vlastní zkušenosti s posttraumatickým syndromem. (26. ledna 2026)
