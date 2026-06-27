Spolek Růžový palouček chce pořádat výměnné pobyty českých a krajanských škol

Spolek přátel Růžového paloučku, který v Újezdci na Svitavsku každoročně pořádá národopisnou slavnost, chce propojit školy z Pardubického kraje s českými krajanskými školami ve světě. Podle iniciátora projektu by spolupráce mohla v budoucnu zahrnovat také výměnné pobyty a společné vzdělávací aktivity. ČTK to řekl předseda spolku Miloš Krejčí. Podle pověsti je louka v Újezdci místem, odkud odcházeli čeští bratři v 17. století do emigrace. V neděli 5. července se tam koná slavnost.
"Chceme, aby o sobě školy nejprve věděly, sdílely zkušenosti a navazovaly kontakty. Do budoucna by spolupráce mohla zahrnovat také výměny žáků a pedagogů. Důležité je, aby k nám proudily nové poznatky a pohledy na vzdělávání ze zahraničí a abychom nezůstávali uzavřeni jen ve svém prostředí," řekl Krejčí.
V zahraničí žijí přibližně dva miliony Čechů, takže české školy a krajanské vzdělávací spolky najdeme prakticky po celém světě, řekl Krejčí. "Některé navazují na tradice sahající až do 17. století, jiné vznikly v souvislosti s vystěhovalectvím v 19. století a další založily novější exilové komunity spojené s útěkem před totalitními režimy," uvedl Krejčí.
Krejčí je ředitelem školy v Morašicích na Svitavsku. Až mu skončí ředitelský mandát, chce se projektu věnovat naplno. K tomu by rád vytvořil na památkově chráněném paloučku prostor pro soubor schránek, kam by čeští krajané dávali předměty ze svých nových domovů.
Růžový palouček je oplocený krajinářsky upravený areál o rozloze 1,85 hektaru. Jeho dominantou je památník z roku 1921 ve tvaru čtyřhranného sloupu zakončeného kalichem. Roste tam růže galská. Podle tradice tyto růže vyrostly ze slz českých bratří, jiná pověst je spojuje s drobky chleba, které dopadly na zem při poslední tajné bohoslužbě.
Místo sloužilo k setkávání od druhé poloviny 19. století. Spolek tam pořádá slavnosti od roku 1991, letos bude 36. ročník. Na setkání bude mít přednášku středoškolská pedagožka, historička a badatelka Miroslava Poláková, která se kromě regionálních dějin zaměřuje na odkaz Jana Amose Komenského. Dalším z hostů bude zástupce Nadace Jana Antonína Bati a měl by přijet také potomek Jana Antonína Bati John Nash. "Tyto hosty zveme mimo jiné proto, že s námi sdílejí zkušenost z exilu," řekl Krejčí.
Zdravice na slavnosti přednesou také zástupci několika spolků a sdružení. Mezi nimi bude například spolek Exulant, který pečuje o Růžový palouček u Žacléře. Dalším místem spojeným s touto tradicí je Růžový palouček u Suchdolu nad Odrou.