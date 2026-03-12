Když vzniknou bytovky, přesuneme se jinam, reaguje na plány chrudimský hospic

David Půlpán
  14:32aktualizováno  14:32
Pardubický kraj, který dal v minulosti 54 milionů korun na stavbu hospice v Chrudimi, označil za znepokojivé informace o jeho možném stěhování. Občanské sdružení Smíření, které jej provozuje, uvažuje o jeho přesunu jinam kvůli sporu týkajícím se plánované stavby bytových domů v sousedství.
Fotogalerie4

Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce 2009. | foto: David Půlpán, MF DNES

Pardubický kraj přiznal, že nemá způsob, jak do sporu zasáhnout. „Rozvoj paliativní péče, a to jak zdravotní, tak i sociální, je v poslední době jednou z priorit Pardubického kraje. Proto nás velmi znepokojuje situace kolem budoucnosti tohoto hospice v Chrudimi,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

„Velmi si vážíme práce a služeb, které odvádí a na které máme velmi pozitivní ohlasy,“ dodal.

Občanské sdružení Smíření odmítá plánovanou výstavbu bytových domů na sousedním pozemku, upozorňuje, že by narušila soukromí a klid pacientů.

Lidé chtějí umírat důstojně. Počet lůžek v hospicích roste, dost jich však není

V otevřeném dopise letos v lednu jeho zakladatelé varovali, že jsou připraveni hospic přesunout do jiného města Pardubického kraje, pokud zde byty vzniknou. Petici na obranu hospice a „proti masové bytové výstavbě“ podepsalo do dnešního dne 1 963 lidí.

Vznik nových bytových domů v sousedství hospice je možný, vychází to z územního plánu změněného v roce 2013. Developer Milan Kušta pozemky koupil v roce 2017, v otevřeném dopise uvedl, že od záměru nehodlá ustoupit.

Pobytový hospic občanského sdružení Smíření v Chrudimi je jediný svého druhu v Pardubickém kraji. Pardubický kraj měl velký zájem na jeho vzniku, podobné zařízení v kraji do té doby chybělo. „Proto jeho stavbu kraj podpořil v začátcích i finančně, v roce 2008 částkou 30 milionů korun a o rok později částkou 24,12 milionu korun,“ uvedl Šotola. Dodal, že od té doby Smíření žádné krajské dotace nepožadovalo.

Město ani kraj stěhování zabránit nemůže

Vedení města s oběma stranami jedná, ale jeho možnosti jsou omezené. Pokud developer splní všechny náležitosti, město mu nemůže zakázat stavět na pozemku, který mu patří a který je podle územního plánu určen pro bytovou výstavbu. Stejně tak nemůže město zabránit stěhování hospice. Určitou podmínku si však město v minulosti stanovilo.

Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce 2009.
Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce 2009.
Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce 2009.
Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce 2009.
4 fotografie

„Město Chrudim darovalo hospici pozemek a pět milionů korun na výstavbu se závazkem, že pokud by měl být na prodej, jsou povinni pozemek vrátit za korunu zpět,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Šotola i Pilný doufají, že hospic bude fungovat dál jako dosud. „V tomto případě nemáme jako kraj žádné faktické pravomoci, ale věřím, že se v Chrudimi všichni aktéři nakonec dohodnou na nějakém přijatelném řešení, které neohrozí působení tohoto dobře zavedeného hospice na stávajícím místě,“ uvedl Šotola.

Pilný mluví podobně. „Snažím se s oběma stranami komunikovat. A po dohodě se zástupci hospice připravujeme i společnou schůzku s Milanem Kuštou. Zkusíme najít nějaký kompromis,“ uvedl starosta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Skiareál Lipno v neděli zakončí sezonu, Zadov udrží provoz do Velikonoc

ilustrační snímek

Skiareál Lipno v neděli zakončí sezonu. Další lyžařská střediska na jihu Čech pak provoz udrží ještě v dalších týdnech. Provozovatelé skiareálů hodnotí...

12. března 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

SP v biatlonu Otepää 2026: V mužském sprintu jede pětice Čechů

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Pětice českých biatlonistů jede v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu. V estonském městě jím je sprint mužů. Češi se pokusí zlepšit hlavně střelbu, která je minulý týden ve Finsku...

12. března 2026  15:43

Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají

Šest štěňat našel za vraty muž z Kladna. Strážníci zvířata převezli do útulku

Praktiky útulku Bouchalka, který funguje v Buštěhradu na Kladensku, vyšetřují kriminalisté. V případu prověřují podezření na týrání zvířat. Nikdo zatím není stíhaný. Útulek je soukromý, jeho...

12. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

„Dělá se mi z vás nevolno.“ Doksanský čelil výzvám k rezignaci, své řekli i rodiče

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Dalšímu „grilování“ čelil na zastupitelstvu v Hradci Králové poslanec za hnutí ANO Denis Doksanský. V únoru kvůli pracovnímu vytížení rezignoval na členství v komisi městské rady pro výchovu a...

12. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Konflikt v Íránu se podle odborníka Kříže nevyvíjí tak, jak USA asi očekávaly

ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě se podle Zdeňka Kříže z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nevyvíjí tak, jak Spojené státy zřejmě očekávaly. V Íránu...

12. března 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Slovenští experti na vzácná onemocnění patří ke evropské špičce, chybí jim však systémová podpora

12. března 2026  15:24

Na obloze v těchto dnech svítí zvířetníkové světlo, viditelné je do 20. března

ilustrační snímek

Na večerní obloze v těchto dnech svítí zvířetníkové neboli zodiakální světlo. Jde o sluneční světlo rozptýlené na částicích meziplanetární hmoty v rovině...

12. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Šestimetrový model bakterie E.coli zval v Brně na Dny elektronové mikroskopie

Ĺ estimetrovĂ˝ model bakterie E.coli zval v BrnÄ› na Dny elektronovĂ© mikroskopie

Šest metrů vysoký model bakterie Escherichia coli se dnes na několik hodin objevil na brněnském náměstí Svobody. Neobvyklý model byl pozvánkou na akci Dny...

12. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

Osm obyvatel domu v pražských Holešovicích, který v úterý vážně poškodil několikahodinový požár unikajícího plynu, by mělo získat od radnice náhradní ubytování. Objekt je nyní neobyvatelný a zůstává...

12. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...

12. března 2026  5:52,  aktualizováno  15:07

Prodej bytu 2+kk, Třeboň
Prodej bytu 2+kk, Třeboň

Souběžná, Třeboň - Třeboň II, okres Jindřichův Hradec
3 995 000 Kč

Více z nabídky 103 876 nemovitostí

První „ostrá“ tramvaj se projela po Dvoreckém mostě. Testovala signalizaci

Zkušební test tramvaje na novém Dvoreckém mostě v Praze. (12. března 2026)

Nový Dvorecký most v Praze se ve čtvrtek vydala testovat první „ostrá“ tramvaj. Stavba, která spojí Podolí se Smíchovem je těsně před dokončením, první cestující a chodci by se tu měli projíždět či...

12. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Lyžařská sezona v Plzeňském kraji pomalu končí, v provozu jsou jen části areálů

ilustrační snímek

Teplé jarní počasí a místy i déšť zhoršily podmínky pro lyžování v Plzeňském kraji. Část menších areálů ukončila provoz, jinde omezují večerní lyžování i...

12. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.