Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Autor: lat
  10:42aktualizováno  10:53
Sledovat Metro na Googlu
Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici jedna ze studentek, se zdejší studenti a kantoři pomalu vzpamatovávají. Škola kvůli události přerušila maturitní zkoušky. Pietní místo v areálu navštívil také premiér Andrej Babiš.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Zadrženého muže jsme obvinili z provinění vraždy,“ uvedli dnes v půl jedenácté policisté na síti X.

„Vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace,“ dodali.

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané studentky, která na následky zranění v nemocnici zemřela. (22. května 2026)
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané studentky, která na následky zranění v nemocnici zemřela. (22. května 2026)
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané studentky, která na následky zranění v nemocnici zemřela. (22. května 2026)
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané studentky, která na následky zranění v nemocnici zemřela. (22. května 2026)
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané studentky, která na následky zranění v nemocnici zemřela. (22. května 2026)
19 fotografií

Za činem podle tvrzení studentů, s nimiž redakce v den neštěstí mluvila, stojí mladík ze čtvrtého ročníku, jenž pobodal o dva roky mladší dívku, která se s ním rozešla. Osobní problémy ve vztahu jako důvod útoku zmínil také hejtmana Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Před školou už ve čtvrtek večer vzniklo improvizované pietní místo, na které až do nočních hodin lidé chodili se svíčkami. Během pátečního dopoledne se ke škole spontánně trousili jednotlivci i skupinky zjevně otřesených studentů. Ti dnes mají vyhlášené ředitelské volno. Nikdo z nich se nechtěl k činu vyjadřovat, jelikož to co by na adresu pachatele řekli, není publikovatelné.

Pietní místo dopoledne navštívil i premiér Andrej Babiš, který má dnes program v Pardubicích. Už ve čtvrtek na síti X vyjádřil soustrast pozůstalým zavražděné dívky. „Je mi strašně líto mladého života, který dnes odpoledne v Pardubicích ukončil šílený a nepochopitelný čin. Myslím na rodinu, přátele a všechny pozůstalé a vyjadřuji hlubokou soustrast,“ napsal.

Přerušené maturity

Vedení školy na webových stránkách vydalo prohlášení, v němž vyjadřuje soustrast rodině i všem, kterých se tato tragická ztráta dotkla.

Incident také narušil čtvrteční průběh ústních maturitních zkoušek, které byly i pro dnešek zrušeny. Kdy budou schváleny nové termíny, není zatím jasné.

„Rozhodnutí padne během dneška. Do školy má dnes přijet ředitel krajského odboru školství. Budeme se snažit, aby náhradní termíny byly co nejkomfortnější pro studenty a v maximální míře mohli studenti počítat s tím, co bylo naplánováno,“ řekl bez upřesnění konkrétnějších termínů zástupce ředitele školy Jiří Kraus.

Na škole s pěti maturitními a dvěma nástavbovými obory absolvuje zkoušku z dospělosti 240 studentů. Podle ředitelky školy Markéty Tefrové se přerušené ústní maturitní zkoušky netýkají celých tříd. „Ze včerejška se to týká pár lidí a dnes se několika málo žáků. Nechceme vyvolávat žádnou paniku,“ uvedla ředitelka.

Nic jsme nepodcenili, namítá ředitelka

Podle informací, které server iDNES.cz získal ze zdrojů blízkých škole, se na škole po nástupu nové ředitelky zredukovaly finanční zdroje na psychologickou intervenci, prevenci a školního psychologa. Toto tvrzení však ředitelka odmítla.

„Jsou to lži. Nevím odkud to máte a na komentáře na sociálních sítích nebudu reagovat,“ řekla pohnutým hlasem ředitelka Tefrová s tím, že ještě dnes škola na webových stránkách zveřejní možnost další psychologické pomoci, neboť se podle jejích slov tragédie týká velkého množství lidí.

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

Proč student posledního ročníku dívku fatálně pobodal, nikdo nechápe. Podle psychologa a soudního znalce Jana Laška nejde podobným útokům úplně předcházet. „To je naivní představa, že naše profese tohle odhadnou. Je to spíše v hlavě jedince. Jsme schopni se leccos dozvědět o duši a duševních stavech jedince, ale často se bohužel důležité dozvídáme až po,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Jan Lašek.

Zásah bezpečnostních složek školy včetně účasti pyrotechniků probíhala zhruba do šesti hodin večer.

K tragickému napadení jedné ze studentek došlo v těsné blízkosti školy ve čtvrtek kolem 14. hodiny. Podle studentů došlo v areálu školy k partnerskému sporu, kdy mladík pobodal dívku, která se s ním rozešla. „Před školou kluk pobodal holku. Byl to někdo ze školy,“ řekl jeden ze studentů, který opouštěl hřiště a nechtěl uvést své jméno.

Další ze studentů potvrdil, že šlo o mladíka a dívku střední chemické školy. „Ona chodila snad do druhého ročníku, on do čtvrťáku. Pobodal ji prý poměrně vážně a ještě ohrožoval lidi kolem,“ dodal.

Zasahující záchranáři pobodanou dívku na místě stabilizovali a následně transportovali za kontinuální oběhové podpory až do nemocnice. Policisté však večer sdělili, že napadená studentka svým zraněním v nemocnici podlehla.

Ve stejný okamžik se na webu chemické školy objevilo vyjádření školy, v němž vedení školy na dnešek zrušilo maturitní zkoušky a vyhlásilo ředitelské volno. „Maturitní zkoušky plánované na zítřek jsou zrušeny a pro žáky vyhlašujeme ředitelské volno. O dalším provozu školy a o náhradním termínu budeme informovat prostřednictvím našich oficiálních kanálů,“ stojí v prohlášení.

Už ve čtvrtek škola pro studenty, jejich rodiny i zaměstnance zprostředkovala psychologickou pomoc prostřednictvím krizových Linek bezpečí pro děti a mladé lidi 116 111 a Linek první psychické pomoci pro dospělé 116 123.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Mladí kuchaři se mohou do 9. 6. přihlásit do S.Pellegrino Young Chef Academy

22. května 2026  11:06

Bečovská botanická zahrada dnes slaví den biodiverzity s bohatým programem

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Bečově nad Teplou na Karlovarsku slaví Světový den biodiverzity zvláštním programem. Tematická poznávací stanoviště budou otevřena dnes od...

22. května 2026  9:19,  aktualizováno  9:19

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

22. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:53

Bruntál řeší při obnově Kobylího rybníka patálie s bahnem. Ve hře je i sací bagr

Kobylí rybník v Bruntále

V Bruntále znovu otevřeli otázku odbahnění Kobylího rybníka. Z toho v minulosti sešlo kvůli vysokým nákladům. Nové možnosti nabízí využití sacího bagru.

22. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sudetský sjezd: Odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...

22. května 2026  9:42,  aktualizováno  10:39

Policie v Přelouči pátrá po muži se sekáčkem. Nesnažte se ho zadržet, varuje

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči prověřují oznámení o pohybu mladého muže, který by mohl být nebezpečný. Podle svědků by u sebe mohl mít sekáček. „Za policii jsme přijali opatření a aktuálně po něm pátráme,“...

22. května 2026  10:32

Hradecký kraj podpoří dalších 30 mediků stipendiem až 150.000 korun

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj podpoří dalších 30 mediků, kteří se přihlásili do stipendijního programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje. Studenti...

22. května 2026  8:48,  aktualizováno  8:48

Zámecký park v Jevíčku se uzavírá kvůli opravě historické zdi

ilustrační snímek

Zámecký park v Jevíčku na Svitavsku bude rok zavřený kvůli opravě zdi, která je v havarijním stavu. První statické poruchy se ukázaly v roce 2022. Stavební...

22. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Kladno obnoví park Panská louka, práce rozdělí na dvě etapy

ilustrační snímek

Kladno obnoví park Panská louka, práce rozdělí na dvě etapy. První část mezi Unhošťskou a Dlouhou ulicí bude hotová v příštím roce. Město za ni zaplatí zhruba...

22. května 2026  8:35,  aktualizováno  8:35

Bílovec nesouhlasí s rozhodnutím policie, která chce zrušit tamní oddělení

ilustrační snímek

Město Bílovec na Novojičínsku nesouhlasí s rozhodnutím Policie ČR, která chce zrušit tamní oddělení. Starosta Martin Holub (Bílovecké spolky) svolal na pondělí...

22. května 2026  8:31,  aktualizováno  8:31

Mladší muž se strništěm. Podvedená popsala kurýra, kterému dala stovky tisíc korun

Identikit muže, jemuž podvedená žena předala téměř 400 tisíc korun.

Jihočeští kriminalisté pracují na řadě kybernetických podvodů, ale tentokrát mají i podobiznu muže, jemuž poškozená předala bezmála 400 tisíc korun v hotovosti. Další své peníze poslala na účty...

22. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Potrhaná a opotřebovaná. Sedadla ve Velkém divadle čeká výměna čalounění

Některá sedadla ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni jsou v žalostném stavu....

Návštěvníci Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni se po letech dočkají obnovy sedadel v hledišti. Někteří na jejich neutěšený stav upozorňovali delší dobu. Tvrdili, že zatímco na vylepšování Nové scény...

22. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.