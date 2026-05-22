Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

„Zadrženého muže jsme obvinili z provinění vraždy,“ uvedli dnes v půl jedenácté policisté na síti X.
„Vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace,“ dodali.
Za činem podle tvrzení studentů, s nimiž redakce v den neštěstí mluvila, stojí mladík ze čtvrtého ročníku, jenž pobodal o dva roky mladší dívku, která se s ním rozešla. Osobní problémy ve vztahu jako důvod útoku zmínil také hejtmana Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).
Před školou už ve čtvrtek večer vzniklo improvizované pietní místo, na které až do nočních hodin lidé chodili se svíčkami. Během pátečního dopoledne se ke škole spontánně trousili jednotlivci i skupinky zjevně otřesených studentů. Ti dnes mají vyhlášené ředitelské volno. Nikdo z nich se nechtěl k činu vyjadřovat, jelikož to co by na adresu pachatele řekli, není publikovatelné.
Pietní místo dopoledne navštívil i premiér Andrej Babiš, který má dnes program v Pardubicích. Už ve čtvrtek na síti X vyjádřil soustrast pozůstalým zavražděné dívky. „Je mi strašně líto mladého života, který dnes odpoledne v Pardubicích ukončil šílený a nepochopitelný čin. Myslím na rodinu, přátele a všechny pozůstalé a vyjadřuji hlubokou soustrast,“ napsal.
Přerušené maturity
Vedení školy na webových stránkách vydalo prohlášení, v němž vyjadřuje soustrast rodině i všem, kterých se tato tragická ztráta dotkla.
Incident také narušil čtvrteční průběh ústních maturitních zkoušek, které byly i pro dnešek zrušeny. Kdy budou schváleny nové termíny, není zatím jasné.
„Rozhodnutí padne během dneška. Do školy má dnes přijet ředitel krajského odboru školství. Budeme se snažit, aby náhradní termíny byly co nejkomfortnější pro studenty a v maximální míře mohli studenti počítat s tím, co bylo naplánováno,“ řekl bez upřesnění konkrétnějších termínů zástupce ředitele školy Jiří Kraus.
Na škole s pěti maturitními a dvěma nástavbovými obory absolvuje zkoušku z dospělosti 240 studentů. Podle ředitelky školy Markéty Tefrové se přerušené ústní maturitní zkoušky netýkají celých tříd. „Ze včerejška se to týká pár lidí a dnes se několika málo žáků. Nechceme vyvolávat žádnou paniku,“ uvedla ředitelka.
Nic jsme nepodcenili, namítá ředitelka
Podle informací, které server iDNES.cz získal ze zdrojů blízkých škole, se na škole po nástupu nové ředitelky zredukovaly finanční zdroje na psychologickou intervenci, prevenci a školního psychologa. Toto tvrzení však ředitelka odmítla.
„Jsou to lži. Nevím odkud to máte a na komentáře na sociálních sítích nebudu reagovat,“ řekla pohnutým hlasem ředitelka Tefrová s tím, že ještě dnes škola na webových stránkách zveřejní možnost další psychologické pomoci, neboť se podle jejích slov tragédie týká velkého množství lidí.
Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se
Proč student posledního ročníku dívku fatálně pobodal, nikdo nechápe. Podle psychologa a soudního znalce Jana Laška nejde podobným útokům úplně předcházet. „To je naivní představa, že naše profese tohle odhadnou. Je to spíše v hlavě jedince. Jsme schopni se leccos dozvědět o duši a duševních stavech jedince, ale často se bohužel důležité dozvídáme až po,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Jan Lašek.
Zásah bezpečnostních složek školy včetně účasti pyrotechniků probíhala zhruba do šesti hodin večer.
K tragickému napadení jedné ze studentek došlo v těsné blízkosti školy ve čtvrtek kolem 14. hodiny. Podle studentů došlo v areálu školy k partnerskému sporu, kdy mladík pobodal dívku, která se s ním rozešla. „Před školou kluk pobodal holku. Byl to někdo ze školy,“ řekl jeden ze studentů, který opouštěl hřiště a nechtěl uvést své jméno.
Další ze studentů potvrdil, že šlo o mladíka a dívku střední chemické školy. „Ona chodila snad do druhého ročníku, on do čtvrťáku. Pobodal ji prý poměrně vážně a ještě ohrožoval lidi kolem,“ dodal.
Zasahující záchranáři pobodanou dívku na místě stabilizovali a následně transportovali za kontinuální oběhové podpory až do nemocnice. Policisté však večer sdělili, že napadená studentka svým zraněním v nemocnici podlehla.
Ve stejný okamžik se na webu chemické školy objevilo vyjádření školy, v němž vedení školy na dnešek zrušilo maturitní zkoušky a vyhlásilo ředitelské volno. „Maturitní zkoušky plánované na zítřek jsou zrušeny a pro žáky vyhlašujeme ředitelské volno. O dalším provozu školy a o náhradním termínu budeme informovat prostřednictvím našich oficiálních kanálů,“ stojí v prohlášení.
Už ve čtvrtek škola pro studenty, jejich rodiny i zaměstnance zprostředkovala psychologickou pomoc prostřednictvím krizových Linek bezpečí pro děti a mladé lidi 116 111 a Linek první psychické pomoci pro dospělé 116 123.
