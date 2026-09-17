Spor o jídelnu v Ústí nad Orlicí brzdí projekt pro dvě školy

Město Ústí nad Orlicí a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se zatím neshodly na rozšíření školní jídelny, kam chodí studenti ze dvou středních škol. Spor se týká projektu, který má umožnit další využití budovy ve vlastnictví správy, kde jídelna funguje. ČSSZ tvrdí, že projektová dokumentace nesplňovala některé její požadavky a město ji při přípravě dostatečně nekonzultovalo. Starosta Petr Hájek (Oušťáci) to odmítá a říká, že město projekt se zástupci správy průběžně projednávalo, zjistila ČTK.
Jídelna v budově bývalé okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) funguje od roku 2018. Chodí do ní studenti gymnázia a zdravotnické školy. Město se několik let snaží objekt získat a rozšířit kapacitu stravovacího provozu. Původní školní jídelnu muselo v roce 2017 uzavřít kvůli špatnému technickému stavu.
Projekt města počítá se stavebním a technickým oddělením jídelny od zbytku budovy, jejíž část dál využívá správa sociálního zabezpečení. Součástí záměru je také rozšíření jídelny a modernizace jejího zázemí, například toalet, šaten, vestibulu a venkovních prostor. Město projektovou dokumentaci podle starosty při přípravě konzultovalo se zástupci správy, ti ale zásadní připomínky nevznášeli, uvedl starosta.
ČSSZ naopak tvrdí, že město její požadavky při přípravě dokumentace dostatečně nezohlednilo. Podle správy projekt neřešil například kompletní oddělení inženýrských sítí, požární bezpečnost nebo některé otázky spojené s užíváním okolních pozemků. "Projektová dokumentace nebyla řádně projednána v průběhu jejího zpracování se zástupci ČSSZ a OSSZ a nereflektovala řadu zásadních požadavků provozovatele," uvedla mluvčí ČSSZ Jitka Brenčič.
Součástí jednání bylo také memorandum o spolupráci. Město ho schválilo a v březnu poslalo ČSSZ k podpisu. Podle starosty šlo o finální verzi, ČSSZ tvrdí opak. Současné vyjádření správy považuje Hájek za snahu zpětně odůvodnit její postup.
"Kdyby městu bylo toto stanovisko sděleno v únoru při osobním jednání v Praze nebo bylo zasláno oficiálně v březnu, kdy město odeslalo podepsané memorandum k podpisu ČSSZ, případně v dubnu, kdy jeho podpis urgovalo, byl by prostor pro jednání a zároveň by se situace mediálně nevyhrotila," řekl Hájek.
Podle starosty argumenty ČSSZ neodpovídají průběhu jednání ani dostupné korespondenci. ČSSZ nyní nechává na vlastní náklady připravit novou projektovou dokumentaci na úpravu jídelny. Zakázka vyjde téměř na milion korun a její zpracování potrvá tři měsíce, dodala Brenčič.