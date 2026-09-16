Spor o údajné apartmány na Dolní Moravě se vrací ke krajskému úřadu

Stavbou tří domů na Dolní Moravě povolovaných jako rodinné se bude znovu zabývat krajský úřad Pardubického kraje. Soud v Pardubicích totiž dnes zrušil krajské rozhodnutí o povolení staveb a případ vrátil úřadu k novému projednání. Na soud se obrátila obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí. Obávají se, že objekty mohou ve skutečnosti sloužit hlavně pro krátkodobé ubytování, které neumožňuje územní plán. V obci je turisticky atraktivní horský resort Dolní Morava.
V domech jsou podle plánu byty a podle žalobců také po jednom apartmánu, domy tak mohou sloužit k ubytování turistů. Soud dnes dospěl k názoru, že úřady sporný bod dostatečně neprověřily. Uvedl, že nestačí označit jednotku jako apartmán. Uložil úřadu, aby zjistil, jak bude prostor skutečně vypadat a k čemu bude sloužit. Zástupce krajského úřadu dnes u soudu nebyl.
Výhrady měl soud také k parkovacím místům a k tomu, jak úřady posoudily vliv staveb na okolí. Krajský úřad bude muset případ znovu projednat a své rozhodnutí lépe odůvodnit, uvedl dnes předseda senátu Jan Dvořák. Pokud obec nebude s novým rozhodnutím souhlasit, může se znovu obrátit na správní soud.
Místostarosta Dolní Moravy Josef Tykva (Za hezkou vesnici) označil rozhodnutí soudu za důležitý krok. "Jedna bitva z celé kauzy. To ještě neznamená, že je vyhráno," řekl Tykva novinářům. Obec podle místostarosty nechce předjímat, jak by měl případ skončit. Podstatné podle něj je, aby stavba odpovídala zákonu a územnímu plánu. Právě v tom podle něj soud našel při dosavadním povolování staveb nedostatky.
Domy, o které jde, jsou podle Tykvy skoro hotové. Místostarosta řekl, že obec dřív neúspěšně žádala soud o předběžné opatření, které by stavbu dočasně zastavilo. Podle místostarosty tak stavby mezitím výrazně pokročily.
Celoroční turistický areál pod Králickým Sněžníkem se začal rozvíjet od roku 2010. Obci ale v důsledku toho rostou náklady na odpadové hospodářství, údržbu cest a kanalizaci, kapacitně nestačí ani elektrická síť. Zvýšila se i dopravní a turistická zátěž obce.