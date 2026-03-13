Pardubická třída Míru čeká na další opravu, soud po 11 letech nerozhodl ani o té první

Je to přesně 11 let, co skončila oprava hlavní pardubické ulice. Třída Míru se ovšem už stihla znova rozpadnout, aniž by lidé věděli, kolik město za rekonstrukci mělo vlastně zaplatit. Soud o cenu díla mezi radnicí a Synerem nebere konce.
Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Pardubická třída Míru má novou dlažbu. (26. června 2023)
„Je to strašné, jak u nás pomalu funguje justice. Stále to není rozhodnuté a zřejmě se to nestihne ani do konce volebního období. My už ulici musíme znova celou opravit, a stále nevíme, kolik nás stála ta první přestavba,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Problémy se přitom rýsovaly už při slavnostním otevření ulice v dubnu 2015. Na sociálních sítích například kolovaly fotografie, na kterých bylo vidět, jak byla dlažba zvlněná. „Nová trať pro BMX je otevřena,“ komentovali lidé fotky, a s nadsázkou tak přirovnávali opravenou ulici k bikrosové trati.

Politici zpočátku omlouvali stav dlažby i to, že se okamžitě zamastila a nešla vyčistit. Ovšem už na konci zmíněného roku se vyskytl další problém. Šlo o konečnou cenu díla. Liberecká firma Syner nebyla schopná se s radnicí domluvit. Vedení stavební společnosti začalo tvrdit, že město Pardubice zaplatilo přesně o 11 354 289 korun méně, než byla skutečná cena stavby.

Pardubická třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň

„Společnosti Syner je zmíněná částka protiprávně zadržována a město bez legitimního právního důvodu odmítá tuto částku uhradit,“ napsali v doporučeném dopise všem pardubickým zastupitelům jednatelé společnosti Syner Martin Borovička a Robert Špott.

Magistrát v čele s tehdy novým primátorem Martinem Charvátem oponoval, že zaplatil za všechny práce, které dělníci na ulici skutečně udělali, a tím pádem nemůže poslat více než 88 milionů korun. „Dokud o tom nerozhodne soud, nic platit nebudeme. Co společnost Syner skutečně postavila, to jsme zaplatili. Firma ale požaduje zaplatit i věci, které vůbec nezrealizovala,“ sdělil tehdy Martin Charvát.

Spor se táhne od roku 2015

Jako příklad uvedl, že oproti původnímu projektu se například nevykopávaly staré vodovodní trubky. „A takových položek je více. Hlavní problém je v tom, že Syner vnímá dílo jako celek, ale my chceme zaplatit jednotlivé skutečně provedené položky. Ostatně nic jiného jako správci veřejných peněz ani dělat nemůžeme,“ doplnil na konci roku 2015 tehdejší primátor Charvát a je zajímavé, že stejná slova zopakoval na konci února u okresního soudu, který řeší kauzu parkovacího domu. Bývalý politik z hnutí ANO případem Syner vysvětloval svou opatrnost při jednání se společností Porr, která „parkhaus“ za zhruba 350 milionů korun stavěla.

S podivem však je, že za dlouhých jedenáct let se situace nijak zásadně neposunula. Jen zřejmě obě strany prosoudily už více než oněch 11 milionů, o které na začátku kauzy šlo.

Z pardubické třídy Míru by mohla brzy úplně zmizet doprava

„Spor se dostal k soudu, kde proběhlo několik kol. Soudy zkoumají, zda šlo o smlouvu s pevnou cenou a jaký vliv měly změny v průběhu stavby na konečné vyúčtování. Ačkoliv se město snažilo o mimosoudní dohodu, spor skončil v dlouholetém právním kolečku. V tuto chvíli se čeká na rozhodnutí pardubického okresního soudu,“ uvedl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

A aby paradoxů nebylo málo, město se musí do opravy bulváru pustit znovu. Dlažba se totiž pod koly trolejbusů vlastně rozpadla, přesně tak, jak před opravou predikovali i na iDNES.cz odborníci ze stavebnictví. „Musíme udělat plošnou opravu, stejně jako už jsme udělali ve Sladkovského ulici, kde dlažbu nahradil beton. Pustíme se do toho poté, co opravíme náměstí Republiky. Obě akce není možné dělat najednou,“ řekl primátor Jan Nadrchal.

Ovšem do té doby musí být hlavně cyklisté na ulici opatrní. Trolejbusy sice už po ulici nejezdí, ale stejně po každém větším dešti nebo mrazu vznikají mezi dlaždicemi nebezpečné díry. „Pořádnou opravu potřebuje i zbývající část třídy od ulice Sladkovského po náměstí Republiky. Zvláště před kavárnou Bajer je stav dlažby už katastrofální. Město ale bohužel plánuje opravu nejdříve v roce 2028 nebo 2029 v návaznosti na úpravy náměstí Republiky,“ dodal Petr Klimpl.









