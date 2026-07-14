Sportovní gymnázium v Pardubicích bude mít modernizované venkovní sportoviště

Sportovní gymnázium v Pardubicích získá stanovou halu pro celoroční sportovní přípravu. Pardubický kraj připravuje celkovou modernizaci venkovního sportoviště. Přestaví atletické zázemí, vznikne nové fotbalové, multifunkční i workoutové hřiště, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě. Stavba by měla být hotová do konce příštího roku, odhad nákladů je 37 milionů korun.
"Velmi důležité je, že se Pardubickému kraji podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury, která může pokrýt až 50 procent výdajů," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK). Peníze umožní celkovou obnovu venkovního sportovního areálu.
Nová stanová hala bude nad běžeckou rovinkou. Sportovcům umožní kvalitní trénink i za nepříznivého počasí a díky variabilnímu bočnímu opláštění bude využitelná celý rok.
Projekt zahrnuje kompletní přestavbu atletického zázemí včetně čtyřdráhového běžeckého oválu o délce 250 metrů a šestidráhové běžecké rovinky s novým polyuretanovým povrchem. Kraj nechá zmodernizovat také sektory pro skok vysoký, skok daleký, skok o tyči i vrhačské disciplíny. Ve středu atletického oválu vznikne osvětlené fotbalové hřiště s umělým trávníkem o rozměrech 50krát 27 metrů. Na místě současných antukových kurtů vznikne multifunkční hřiště určené pro malou kopanou, basketbal, volejbal i nohejbal s moderním polypropylenovým sportovním povrchem a ochrannými mantinely. V blízkosti tělocvičny bude workoutové hřiště.