Jubilejní desátý ročník má za sebou Sportovní park Pardubice. Jaký byl?

1 Návštěvnost
Tato věc se nemění. Ať je vedro nebo déšť, cestu do Sportovního parku si za celých devět dní našlo více než sto tisíc návštěvníků, tedy podobně jako v minulých letech. Především o víkendech praskal park Na Špici ve švech, ale i přes týden, kdy bylo velké horko, lidé chodili.
„Přišli třeba na kratší dobu, ale zase několikrát, v tomhle to možná bylo jiné. Ale celková návštěvnost se nemění,“ ohlíží se za letošním ročníkem manažer Sportovního parku Pavel Stara.
2 Počasí
Většině z dosavadních ročníků počasí přálo. A přálo i tomu jubilejnímu. Možná až moc. Zapršelo jen ve čtvrtek dopoledne, zato v některých dalších dnech teploty vyšplhaly vysoko nad třicítku. Pořadatelé však nic nezanedbali. K dispozici byla mlhoviště, dostatek vody a nakonec i stín vzrostlých stromů.
„Musím také poděkovat našim partnerům, kteří nám s tím vším pomáhali. Nějaké náklady s tím spojené byly, ale nebylo to nic zásadního,“ říká manažer Stara. Zdravotníci tak nakonec měli víc než s dehydratovanými sportovci starosti s vosami, které rozdaly nejedno žihadlo.
3 Sportovci
Ani letos nechyběla celá řada úspěšných sportovců. Lidé měli možnost se při autogramiádách setkat třeba s pardubickými hokejisty, basketbalisty i fotbalisty. Největší hvězdou pak byl dvojnásobný olympijský vítěz, judista Lukáš Krpálek. Byť přijel o den později, než bylo původně avizováno.
4 Novinky
K jubileu si Sportovní park nadělil několik novinek. A ty se osvědčily. Jak nová mobilní aplikace, tak rozšíření parku do Automatických mlýnů, nebo třeba odpoledne věnované pohybu seniorů. A v neposlední řadě konference s názvem Změna jako konstanta.
„Ta měla skvělou úroveň, určitě v tom budeme pokračovat. Osvědčily se všechny novinky, například aplikace hodně pomohla se samotným průběhem a organizací a skvělé bylo i to, že jsme mohli využívat Automatické mlýny. Za to bych chtěl poděkovat všem, kteří to umožnili, a především majiteli, panu Smetanovi,“ říká Stara.
5 Doprovodné akce
Ke Sportovnímu parku už tradičně patří řada doprovodných akcí. A ty se i letos těšily velkému zájmu návštěvníků. Například Den s městskou policií, při kterém se lidé mohli podívat na ukázky výcviku služebních psů i koní, byl velmi atraktivní. Ale návštěvníky bavily i další akce, od koncertů až po exhibice mnoha sportovních klubů. Novinkou byla již zmíněná konference v Gočárově galerii, kde v panelové diskusi vystoupili atraktivní hosté.
6 Kluby
Bez nich by to nešlo. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet sportovních klubů a tělovýchovných jednot, bylo jich přes sedmdesát. A jako vždy si většina z nich připravila atraktivní a zábavná stanoviště.
Překvapením byla změna u orientačního běhu, kde namísto obvyklého „bludiště“ děti lovily kontroly podle čísel na mapě. Ale bavilo je to stejně. A třeba k radaru v hokejové brance, který měřil rychlost střely, se skoro víc než děti hrnuli tatínci a dědečkové, pokoušející se vzpomenout na svá mladá léta na zamrzlém rybníku.
7 Gladiátoři a „barvy“
Tyto dvě akce už tradičně lemují oba víkendy. První neděle patřila Gladiator Race, tedy extrémnímu závodu, kdy soutěžící překonávají nejrůznější překážky na zemi, ve výšce i ve vodě. Tento závod byl vyprodaný a organizačně vše klaplo na jedničku.
Druhý víkend, konkrétně sobota, zase patřil běhu Barvám neutečeš. I ten byl vyprodaný a účastníci, zkrášlení nejrůznějšími barvami, si jej užili. Zklamané však mohly být děti. Nedostaly se na ně totiž medaile, které v cíli dostali jen dospělí účastníci.
8 Foxconn Run
I tento charitativní běh patří už tradičně do programu Sportovního parku. A tradičně také pomůže těm, kteří to zrovna potřebují. Na rodinnou i delší trať se vydaly navzdory vysokým teplotám, které minulou středu panovaly, více než tři stovky běžců včetně pardubických basketbalistů a fotbalistů. Všichni společně tak podpořili sedmiletého Matyáše, jehož rodina díky Foxconn Runu získala 80 tisíc korun pro zajištění potřebné péče a dalšího rozvoje.
9 Přes Labe
Jediná aktivita ve Sportovním parku, která není určena dětem, je běh KVIS Suchou nohou přes Labe. Kvůli bezpečnosti se totiž tohoto bláznivého závodu smí zúčastnit jen lidé starší 18 let. Ale není to znát, překonat Labe po kluzkých pontonech, to je pro závodníky pořádná fuška a pro přihlížející ohromná zábava. O elegantní pády do vod největší české řeky nebyla nouze.
10 Atmosféra
Těžko měřitelné, ale přesto asi největší bohatství Sportovního parku. Atmosféra mezi organizátory i sportovními kluby, již dotváří prostředí parku Na Špici a která nakonec dýchne i na návštěvníky. „Proto to nakonec všichni děláme, to je ta největší odměna,“ uzavírá Pavel Stara za celý tým organizátorů a dobrovolníků. A v diáři už má zapsaný další termín: 7. až 15. srpna 2027.