Sportovní park v Pardubicích zajistí návštěvníkům mlhoviště a kropení

Během Sportovního parku v Pardubicích budou mít návštěvníci k dispozici mlhoviště a kropicí techniku, které pomohou zvládnout očekávaná vedra. Park Na Špici, kde se akce koná, navíc poskytuje dostatek stínu. ČTK to řekla Alexandra Tušlová z pořadatelského týmu. Na desátý ročník mohou lidé zavítat od soboty do 9. srpna. Akce desátým rokem ukazuje sportovní kluby v Pardubicích a okolí. Chce podpořit děti, aby sportovaly.
"Taková vedra jsme tu opravdu dlouho nezažili, navíc bude horko tolik dnů za sebou. Proto jsme oslovili naše partnery, kteří mají k dispozici mlhoviště a kropicí techniku. Podařilo se nám jich zajistit dostatek na pokrytí celého parku a během horkých dnů je budeme pravidelně využívat. Podle aktuální předpovědi by měly pomáhat návštěvníkům zvládat vysoké teploty minimálně do úterý," řekla Tušlová.
Na piazzetě u Automatických mlýnů, kde budou také stanoviště a kde chybí přirozený stín stromů a v horli tam teploty rychle stoupají, budou mlhoviště k dispozici také. Pomohou ochladit prostor. "Vzhledem k vysokým teplotám chceme, aby měli návštěvníci možnost průběžně doplňovat tekutiny. Po celém areálu proto budou připravené barely s pitnou vodou, ze kterých si lidé mohou zdarma natočit vodu," dodala Tušlová.
Letos se představí kolem 60 klubů, stejný počet dobrovolníků pomůže s provozem. Dnes mladí lidé například dostali první školení včetně zdravotnické průpravy, aby byli schopní poskytnout někomu první pomoc.
"Jednou se nám tady stalo, že si jeden kluk zlomil ruku, ale jinak jsme žádné větší problémy neřešili. Kolegyně u stanoviště si s tím poradila a potom jsme zavolali zdravotníka," řekl dobrovolník Jakub Ševčík, který letos pomáhá počtvrté.
Instruktoři dnes ukazovali základy resuscitace, jak řešit krvácení, dušení nebo masáž srdce. "Na sportovní akci se může stát prakticky cokoliv, od běžných pádů a úrazů až po kolaps v horkém počasí. Člověk může zakopnout, poranit se, uhodit se do hlavy nebo se mu může udělat špatně kvůli vysokým teplotám. Proto je důležité umět zachovat klid a nebát se zavolat pomoc na čísle 155," řekla Alena Dolečková z firmy PPŽivě, která se zaměřuje na výuku první pomoci.