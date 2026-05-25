Škola v Pardubicích po vraždě studentky obnovila výuku, pokračují i maturity

O víkendu se uskutečnilo online skupinové setkání zaměřené právě na psychickou podporu žáků a zaměstnanců, řekla to ředitelka školy Markéta Tefrová.
Výuka podle rozvrhu začala dnes od druhé vyučovací hodiny, pokračují i maturity, které byly v pátek zrušené, uvedla.
„Je tu rozsáhlá odborná pomoc, jsou tu týmy psychologů a koná se intervence ve třídách, s učiteli i napříč celou školou pro všechny zúčastněné,“ řekla ředitelka.
Policie škole doporučila své interventy, kteří se zabývají mimořádnými situacemi a zprostředkováním psychologické pomoci.
Maturity se konají podle naplánovaného harmonogramu. Zkoušky, které byly kvůli incidentu odložené, budou v náhradním termínu do 10. června. „Takto nám to doporučili všichni odborníci,“ řekla Tefrová.
Podle ní se s událostí studenti i personál školy vyrovnávají každý po svém, maturanti ale situaci zvládají. Odborníci všem, kdo o to požádají, navrhnou vhodné relaxační techniky. Škole doporučili vrátit se, jakmile to bude možné, do normálního stavu.
Mladík, jemuž ještě nebylo 18 let, napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, která jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. V sobotu Okresní soud v Ústí nad Orlicí poslal obviněného mladíka do vazby, za vraždu mu hrozí až deset let vězení.
Policie školu po tragickém činu ve čtvrtek evakuovala, v okolí zavřela silnici a chodníky, aby se do oblasti nemohl nikdo dostat. Školu prohledali pyrotechnici, nic nebezpečného nenašli.