Ve stotisícovém Hradci Králové by měl vzniknout nový domov pro seniory. Stávající místa v krajském Domově U Biřičky na Novém Hradci Králové a v soukromém zařízení SeneCura na Moravském Předměstí...

Velkou rekonstrukcí prochází největší rokycanská základní škola Jižní předměstí. Cílem akce, rozplánované s ohledem na vyučování po etapách do srpna 2027, je...

VIDEO: Šimpanzici v Ostravě vloni mládě zemřelo, nyní oddaně pečuje o další

Čtvrté mládě kriticky ohroženého šimpanze hornoguinejského za posledních pět let se narodilo v Zoologické zahradě v Ostravě. Zatímco doposud to vždy byli samci, nyní to je poprvé samička. Chovatelé...