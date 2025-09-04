Ke srážce došlo na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Chocní. Podle předběžných informací řidička vozu Ford uvázla na přejezdu a ve chvíli, kdy začaly padat závory, duchapřítomně vozidlo opustila.
Nehoda se v současnosti vyšetřuje. Následně budou hasiči Správy železnic odklízet trosky vozidla z kolejiště. „Hasiči evakuují cestující z vlaku, u kterého je poškozená lokomotiva,“ řekl krátce po 15. hodině mluvčí pro mimořádnosti na železnici Martin Kavka.
„Jednotky hasičů byly vyslány k nahlášené nehodě na železniční přejezd v Uhersku. Došlo zde ke střetu osobního vlaku, ve kterém cestovalo přibližně 240 osob, s osobním automobilem, jehož řidička stihla vůz ještě před nárazem opustit,“ uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.
Podle ní se obešla bez zranění nejen řidička, ale i cestující z vlaku, který do osobního vozidla narazil. „Hasiči zajistili místo události, provedli protipožární opatření a spolupracují s Policií ČR při šetření okolností nehody. Provoz na trati je omezen,“ dodala.
„Přesné příčiny a okolnosti srážky jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Některé vlaky byly odkloněny na trasy přes Havlíčkův Brod nebo Hradec Králové. „S ohledem na vyšetřování mimořádné události je předpoklad obnovení provozu na koridoru před 17. hodinou. Odhady obnovení budu upřesňovat,“ uvedl Kavka.
Podle Českých drah je část vlaků v místě přerušení dopravy a za ním odřeknuta. Za dálkové a regionální vlaky budou v úseku Pardubice – Choceň nasazeny autobusy, jejich kapacita je ve srovnání s kapacitou vlaků omezena, uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Cestujícím doporučil odložit cesty na pozdější odpoledne.