V Ústí nad Orlicí vlak srazil člověka. Provoz na trati stojí, jezdí náhradní autobusy

Nehoda se stala na vlakovém nádraží. Jely tam nejbližší posádky zdravotnické záchranné služby.
Podle mluvčího záchranářů Josefa Strašíka zranění osoby byla smrtelná.
Policie aktuálně zjišťuje, co se v místě neštěstí stalo. „Okolnosti nehody budeme zjišťovat,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská.
|
Vlak u Přelouče srazil člověka, provoz na koridoru stál
Mezi Českou Třebovou a Chocní jezdí náhradní autobusy. ČD uvádějí, že zpoždění se mohou pohybovat od 15 do 90 minut.
Ústí nad Orlicí (orientační bod nehody)
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz