V Ústí nad Orlicí vlak srazil člověka. Provoz na trati stojí, jezdí náhradní autobusy

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:32aktualizováno  18:58
V Ústí nad Orlicí, které leží na hlavním železničním koridoru, je přibližně od 17:30 zastavený provoz. Vlak tam srazil člověka, který na následky zranění zemřel. České dráhy na webu odhadují obnovení provozu po sedmé hodině večer.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nehoda se stala na vlakovém nádraží. Jely tam nejbližší posádky zdravotnické záchranné služby.

Podle mluvčího záchranářů Josefa Strašíka zranění osoby byla smrtelná.

Policie aktuálně zjišťuje, co se v místě neštěstí stalo. „Okolnosti nehody budeme zjišťovat,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská.

Vlak u Přelouče srazil člověka, provoz na koridoru stál

Mezi Českou Třebovou a Chocní jezdí náhradní autobusy. ČD uvádějí, že zpoždění se mohou pohybovat od 15 do 90 minut.

Ústí nad Orlicí (orientační bod nehody)

Ústí nad Orlicí (orientační bod nehody)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

V Ústí nad Orlicí vlak srazil člověka. Provoz na trati stojí, jezdí náhradní autobusy

U Plzně srazil vlak člověka, provoz na trati je přerušen

V Ústí nad Orlicí, které leží na hlavním železničním koridoru, je přibližně od 17:30 zastavený provoz. Vlak tam srazil člověka, který na následky zranění zemřel. České dráhy na webu odhadují obnovení...

29. ledna 2026  18:32,  aktualizováno  18:58

Výstava v Prostějově odhaluje tajemství hanáckých svatebních koláčů

VĂ˝stava v ProstÄ›jovÄ› odhaluje tajemstvĂ­ hanĂˇckĂ˝ch svatebnĂ­ch kolĂˇÄŤĹŻ

Muzeum a galerie v Prostějově dnes otevřelo výstavu zaměřenou na obří svatební hanácké koláče, nazývané jako hanácké svatební stromky. Tradiční obřadní pečivo...

29. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Lyžařská střediska v Beskydech mají ideální podmínky, na horách dnes sněžilo

ilustrační snímek

Lyžařská střediska v Beskydech nabízejí před nadcházejícími pololetními a jarními prázdninami ideální podmínky, zjistila ČTK. Na horách dnes sněžilo a i v...

29. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Slovácké muzeum vystavuje bronzový poklad nalezený v Hradisku u Kroměříže

SlovĂˇckĂ© muzeum vystavuje bronzovĂ˝ poklad nalezenĂ˝ v Hradisku u KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľe

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška pravěký bronzový poklad nalezený před 14 lety v Hradisku u Kroměříže. Jde o jednu z nejvýznamnějších...

29. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Basilej – Plzeň v TV: Západočechy dnes čeká i švýcarský kanonýr

Plzeňský Lukáš Červ oslavuje svůj gól proti Portu.

Viktoria Plzeň má před sebou poslední vystoupení v ligové fázi Evropské ligy. S jistotou postupu do play off nastoupí na hřišti Basileje. Udrží i v osmém duelu neporazitelnost v soutěži? Poradíme,...

29. ledna 2026  18:43

Zničí to, co vzniká už od neolitu. Lidé z jižního Plzeňska bojují proti větrníkům

Odpůrci větrných elektráren z jižního Plzeňska se sešli v Plzni s novináři....

Obyvatelé jižního Plzeňska se bojí toho, že v okolí jejich obydlí mohou vyrůst desítky větrných elektráren. Mají totiž informace, že v území má vzniknout akcelerační zóna. Vycházejí z faktu, že obce...

29. ledna 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Spuštění provozu zimního stadionu v Nymburce zdržuje nedokončená kolaudace

ilustrační snímek

Zahájení provozu na stavebně dokončeném zimním stadionu v Nymburce zdržuje nedokončená kolaudace. Společnost H+H Technika, která stadion opravuje, získala...

29. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Kraj uvažuje o sloučení muzeí v Blansku a Boskovicích, tam záměr budí obavy

ilustrační snímek

Vedení Jihomoravského kraje uvažuje o sloučení Muzea Blanenska a Muzea regionu Boskovicka do jedné příspěvkové organizace. Snahou je posílit spolupráci, zvýšit...

29. ledna 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty unikly i do potoka

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...

29. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  17:41

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

29. ledna 2026  17:40

Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

Na fotopasti je vidět netradiční soužití mladé rysí kočky a staršího samce.

V lesích na Prachaticku se odehrává rysí romance, která vůbec neodpovídá poučkám z odborné literatury. Mladá rysí kočka se tam pohybuje se starším samcem mimo období říje. Přitom rys ostrovid je...

29. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Městské divadlo Brno převede na jeviště román Rozum a cit od Jane Austenové

ilustrační snímek

Městské divadlo Brno převede na jeviště román Rozum a cit od britské autorky Jane Austenové. Tvůrci inscenace nevnímají Austenovou jen jako autorku...

29. ledna 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.