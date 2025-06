ČTK , rl Autor:

12:42 , aktualizováno 12:42

Ve čtvrtek 5. června to bude přesně rok, co se poblíž pardubického nádraží srazily dva vlaky. Nehoda si vyžádala čtyři mrtvé, další dvě desítky lidí utrpěly lehčí zranění. Drážní inspekce však dosud vyšetřování tragické události neuzavřela. Majitel RegioJetu Radim Vančura však nyní připustil, že nehodu zavinil strojvedoucí rychlíku, který nerespektoval návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku.