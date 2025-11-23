Fotbalisté mají smělý plán na dostavbu stadionu, chtějí zdvojnásobit kapacitu

Milan Zlinský
  8:42aktualizováno  8:42
Pokud se bude dařit, chce vedení FK Pardubice dostavět Stadion Arnošta Košťála. Jeho kapacita by byla zhruba devět tisíc diváků. Pardubická radnice s plánem problém nemá.
FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který však bude vystupovat také pod názvem CFIG Arena. (1. února 2023) | foto: Josef Vostárek, ČTK

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...
Na stadionu bylo málo stánků s občerstvením, fanoušci si stěžovali na dlouhé...
Na stadionu bylo málo stánků s občerstvením, fanoušci si stěžovali na dlouhé...
FK Pardubice ve středu představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála,...
6 fotografií

Krok jedna: stabilizovat výkonnost a začít stoupat tabulkou vzhůru. Krok dvě: nalákat do hlediště větší davy fanoušků. Krok tři: dokončit stávající Stadion Arnošta Košťála a zvednout jeho kapacitu 4 620 míst na dvojnásobek.

Vedení FK Pardubice po srpnovém příchodu nového majitele, miliardáře Karla Pražáka, začalo skládat vize na příští roky. A ty se rozhodne nedrží při zemi.

„Náš plán je jasný. Chceme, aby se tým postupně dostal do vrchních pater ligové tabulky. Bylo by krásné, kdyby se nám podařilo proniknout i do evropských pohárů. S tím by logicky měl stoupat zájem fanoušků, a až budeme schopni pravidelně zaplňovat stadion, bude ideální čas na jeho dostavbu,“ uvedl pro MF DNES šéf klubu Vít Zavřel.

Rivalové Dědek a Pražák na pardubickém hřišti. Miliardáři mají kluby kousek od sebe

Ten společně s Karlem Pražákem zavítal na konci října na schůzku s primátorem města Janem Nadrchalem. A po zdvořilostním představení přišla řeč rychle i na stadion, který byl postaven před třemi roky tak, aby šel snadno zvětšit. Patří totiž městu. Klub podle nové smlouvy za jeho pronájem platí čtyři miliony ročně. Smlouva je do roku 2048.

„Oba pánové mi představili plány na příští roky. Co se týče stadionu, tak jsem to bral jako takové první oťukávání. Řekl jsem jim, že s tím nemáme jako radnice žádný problém, ale je potřeba, aby si klub případnou dostavbu zaplatil z většiny ze svého. Navíc je třeba říct, že zatím kapacita plně dostačuje,“ uvedl Jan Nadrchal z ANO.

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který však bude vystupovat také pod názvem CFIG Arena. (1. února 2023)
FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který však bude vystupovat také pod názvem CFIG Arena. (1. února 2023)
Na stadionu bylo málo stánků s občerstvením, fanoušci si stěžovali na dlouhé fronty. (4. února 2023)
Na stadionu bylo málo stánků s občerstvením, fanoušci si stěžovali na dlouhé fronty. (4. února 2023)
6 fotografií

Pardubice zatím na chvostu

Pravda je, že momentálně jsou v tabulce průměrné návštěvnosti na domácích zápasech Pardubic nejhorší v Chance lize. Na jeden zápas totiž letos chodí jen 2 357 lidí, a to má „efkáčko“ za sebou šlágry proti Spartě Praha, Plzni nebo Baníku. Fanoušci tak pravidelně plní jen polovinu dostupné kapacity.

„Je nám jasné, že nyní by bylo dokončení stadionu předčasné. Nejprve musí přijít sportovní úspěch, který zájem lidí nabudí. Ideálně bychom ho chtěli dosáhnout do tří let,“ uvedl Zavřel, podle kterého by dostavba přišla určitě na stovky milionů korun.

„Když se stadion stavěl, tak se cena rozšíření odhadovala na 200 milionů korun. Hodně záleží na tom, jak a zda by se dostavovaly zatím volné rohy arény. Nám by se líbilo, kdyby v nich vznikly kanceláře a další zázemí pro klub, které teď na stadionu chybějí,“ dodal předseda představenstva Vít Zavřel.

Pardubice se soudí o dostavbu arény, firma chce po radnici více než 11 milionů

Naopak vedení FK Pardubice už má předběžnou dohodu s radnicí na investování do tréninkového areálu v Ohrazenicích. Ten primárně slouží pro mládežnická družstva a některé jeho části už mají odžito. Ve špatném stavu je menší hřiště s umělou trávou. Například na místě puntíku pro pokutový kop zeje v povrchu už docela slušná díra. „Areál patří městu a pronajímáme ho fotbalové akademii. S výměnou umělého povrchu počítáme. V plánu jsou i další investice do areálu, v tom budeme s klubem spolupracovat,“ dodal Nadrchal.

Zjevné je, že právě obnova a třeba i výstavba nových ploch pro mládežnická mužstva musí být jednou z priorit týmu kolem nového majitele. Také areál na Vinici má totiž své nejlepší roky dávnou za sebou, a děti tak netrénují v ideálních podmínkách.

„Když byli u nás na stáži lidé z UEFA, tak jen žasli, jak dokážeme všechny mládežnické týmy na jednotlivá hřiště poskládat. Není to organizačně vůbec snadné. Určitě by se nám hodil ještě jeden areál někde na kraji města. O fotbal v Pardubicích roste zájem a my potřebujeme trend zachytit,“ dodal Zavřel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Na dálnici u Otrokovic hořel plně naložený kamion, dálnice byla zavřená

Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)

Během jízdy začal v sobotu hořet kamion na dálnici D55 nedaleko u Otrokovic. Dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice proto byla téměř celý den uzavřená. Hlášení o požáru kamionu přijalo krajské...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sběratel otevřel v Brodě jedinečné Muzeum hotovosti, mince v něm počítá na tuny

Petr Šimek má nejraději hotovost afrických zemí. Bankovky jsou obvykle barevné,...

Tři desetiletí Petr Šimek sbírá mince a bankovky z celého světa. Má jich už tolik, že domů se jen těžko vešly. A tak vznikl nápad, který široko daleko nemá obdoby. Sběratel vytvořil v Havlíčkově...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Při výsadbě stromů je smrků jen pětina, po kalamitě se lesy vracejí do normálu

Dobrovolníci vysazovali břízy na holinách v okolí Města Albrechtice v podhůří...

V lesích v Moravskoslezském kraji končí letošní výsadba stromů. Byla nižší než v předchozích letech, protože už se podařilo zalesnit kalamitní plochy po kůrovci. Dřevokazný brouk se v posledních...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Na východě Čech leží na silnicích sníh, jsou s opatrností sjízdné

ilustrační snímek

Na několika místech na východě Čech leží na silnicích sníh. Někde je po solení rozbředlý, jinde tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností...

23. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  7:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční trhy v Uherském Hradišti nebídnou 150 stánků, jsou největší v kraji

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s...

23. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Liberec chce koupit za 10 milionů nevyužívaný dům pro náhradní ubytování

ilustrační snímek

Liberec se chystá koupit v dolním centru nevyužívaný bytový dům za deset milionů korun. Je v ulici Lazebnický vrch, což je ulička v prudkém kopci mezi Pražskou...

23. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Letenky mám i rok předem. Last minute nákup je mýtus, říká lowcost cestovatel

Jiří Petrák na Islandu

Procestoval 52 států, spal v poušti s trochou vody po boku, v horách balancoval nad roklemi a setkal se i s ozbrojenci. Jiří Petrák z Lovosic je lowcostový cestovatel – ten, kdo se vydává po světě...

23. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Fotbalisté mají smělý plán na dostavbu stadionu, chtějí zdvojnásobit kapacitu

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

Pokud se bude dařit, chce vedení FK Pardubice dostavět Stadion Arnošta Košťála. Jeho kapacita by byla zhruba devět tisíc diváků. Pardubická radnice s plánem problém nemá.

23. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Kruhák v Sukově ulici čeká modernizace. Ve hře je, že bude řízený semafory

Přestavěná kruhová křižovatka v Plzni na Borských polích funguje měsíc. Někteří...

Za šest let by v borské části Klatovské ulice v Plzni mohly začít práce na jejím zlidštění a zpětné přeměně na městský bulvár. Hodně aut z této dopravní tepny by měla odvést nová souběžná silnice,...

23. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kdo dostane 80 procent příjmu?

ilustrační snímek

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

23. listopadu 2025  8:30

Liberecký kraj počítá pro příští rok s rozpočtem 16,035 mld. Kč,o tři pct vyšším

ilustrační snímek

Liberecký kraj počítá pro příští rok s rozpočtem bezmála 16,035 miliardy korun, zhruba o tři procenta vyšším, než byl ten letošní. Víc peněz dostanou...

23. listopadu 2025  6:45,  aktualizováno  6:45

Nadšení i námitky. Nový silniční tah zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku

Pohled na plánovanou silnici z Mlýnice k Nové Vsi

Nová silnice zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku. Zároveň má ulevit obcím, kudy denně projíždějí tisíce aut. Ředitelství silnic a dálnic připravuje novou přeložku trasy mezi Krásnou Studánkou a...

23. listopadu 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.