Přelom ledna a února 2023. Práce na totální rekonstrukci Letního stadionu finišují. Spěchá se. Už v sobotu 4. února má dorazit do Pardubic pražská Slavia. Do toho Ligová fotbalová asociace zvyšuje své požadavky na zvýšení bezpečnosti v CFIG Areně. Zmatek a stres je všudypřítomný.

„Stál jsem na stadionu zhruba před třemi týdny a říkal jsem jediné: to se nemůže stihnout. Kdyby se první jarní kolo hrálo doma, tak jsme to nedali,“ přiznal při slavnostním otevření stadionu s kapacitou 4 600 lidí primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Hodně se tehdy určitě ulevilo i lidem ze stavební firmy Porr, která pro město stadion z roku 1931 opravovala. „Byly to ohromné nervy. Složitá jednání. Často jsme se tady se zástupci klubu i města hádali, párkrát jsme se neshodli, ale výsledek je, myslím, hodně dobrý,“ uvedl v únoru 2023 Dušan Čížek, člen představenstva firmy Porr.

Peníze navíc stálo zajištění bezpečnosti a komfort pro VIP

Jenže téměř po dvou a půl letech se ukázalo, že zdaleka ne vše obě strany doladily. Skončily totiž u soudu. Stavební firma chce po městu více než 11 milionů korun, které měla prostavět právě při hektickém finiši rekonstrukce.

„Ligová fotbalová asociace měla dodatečné požadavky na větší bezpečnost na stadionu. Navíc žalovaná strana pak ještě zvýšila své požadavky pro zvýšení komfortu ve VIP prostorech,“ uvedl u soudu právní zástupce firmy Porr Tomáš Grulich.

Žalovaná strana, tedy město Pardubice, přes svého právníka Ervína Perthena nezpochybňuje to, že by Porr dodělávky neudělal, ale spíše rozporuje fakt, že se dělaly navíc oproti původní smlouvě. Soudkyně Miroslava Fuksová během prvního stání uvedla, že ze žaloby není patrné právě rozdělení toho, co bylo postaveno nad rámec první dohody.

„Abychom toto doložili, bude potřeba hodně svědků a také odborných posudků. Náklady na řízení tak budou vysoké,“ uvedla soudkyně a možná přispěla k tomu, že zástupce stavební firmy navrhl smír. „Stačí nám, abychom dostali šest milionů bez příslušenství a náklady na řízení si zaplatí strany ze svého,“ udělal nabídku Grulich.

Obě strany dostaly od soudkyně čas do konce září, aby se dohodly. Tak dlouhý termín je potřeba hlavně kvůli tomu, aby se stihli vyjádřit pardubičtí politici.

„Návrh musím konzultovat se zástupci pardubické radnice. Navíc by ho případně muselo schválit zastupitelstvo města, které však během prázdnin nezasedá,“ uvedl právník města Perthen.

Pokračování příběhu se tak o čtvrt roku odložilo. Dá se předpokládat, že výsledek se veřejnost dozví 22. září, kdy se koná zasedání městského parlamentu. „O konání soudu ani nevím. To je čistě věc právníků. Očekávám od nich, že nám poradí, jak v celé věci pokračovat. Dostavba stadionu byla velmi náročná,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal, který u stavby byl.