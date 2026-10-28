STAN vyzval v Pardubickém kraji k vládě bez ANO, podle hejtmana koalice funguje

Pardubický krajský výbor hnutí STAN dnes vyzval k vytvoření nové koalice v Pardubickém kraji bez hnutí ANO. STAN, který je na kraji v opozici, je připraven o novém vedení kraje jednat a být součástí koalice bez ANO. Vyplývá to z výzvy, kterou ČTK zaslala krajská tajemnice STAN Jana Rosenbergerová. Pardubický hejtman Martin Netolický (3PK - Pro prosperující Pardubický kraj) ČTK řekl, že koalice na kraji funguje a je stabilní. Výzvu hnutí STAN podle něj koalice projedná na poradě radních v pondělí.
Krajskou vládní čtyřkoalici na podzim 2024 vytvořily ve volbách vítězné hnutí ANO, uskupení 3PK, lidovecká Koalice pro Pardubický kraj a koalice ODS s TOP 09. V zastupitelstvu má 37 ze 45 mandátů. V opozici jsou STAN, Stačilo! a koalice SPD, Trikolora a PRO. Bez 15 mandátů ANO by koalice ztratila většinu o jeden hlas. STAN má tři mandáty.
Starostové veřejnou výzvu k ukončení spolupráce s hnutím ANO adresovali hejtmanovi Netolickému a ostatním koaličním stranám. "Spolupráce s hnutím ANO v našem regionu legitimizuje kroky a politické postupy, které považujeme za neslučitelné s principy transparentní a demokratické správy," stojí ve výzvě. Hnutí STAN je podle výzvy "plně připraveno nabídnout konstruktivní součinnost a otevřeně jednat o vytvoření funkčního vedení kraje na půdorysu demokratických stran".
Výzvu Netolický označil za přenášení centrální politiky do kraje. "Pokud jde o krajská témata, fungujeme ve shodě. Politici z Prahy by se mohli přijet podívat k nám do kraje, aby mohli vidět, jak funguje nerozhádané zastupitelstvo řešící konkrétní problémy," uvedl. Koalice v kraji podle hejtmana funguje i na lidské úrovni. "Nemám pocit, že jakákoliv z koaličních stran by v tuto chvíli chtěla přehodnotit spolupráci na úrovni kraje, protože v rámci kraje se na všech tématech shodujeme," uvedl.
Ačkoliv na krajské úrovni hnutí STAN vyzývá k ukončení koalice s ANO, v Pardubicích se Starostové po říjnových komunálních volbách původně na koalici s hnutím ANO a ještě s uskupením Žijeme Pardubice domluvili. Následně po intervenci poslankyně a pardubické zastupitelky Anežky Nedomové (STAN) Starostové od dohody odstoupili a stali se součástí pětikoalice s ODS, Progresivními Pardubicemi, Našimi Pardubicemi a Novými lidovci.
Složení zastupitelstva Pardubického kraje:
ANO 15
3PK 11
Koalice pro PaK 6
ODS+TOP 09 5
STAN 3
Stačilo ! 3
SPD+Trikol+PRO 2
Zdroj: ČSÚ