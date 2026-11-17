Profesionální hasiči v Králíkách na Orlickoústecku by měli v následujících letech získat novou stanici. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje plánuje vybudovat moderní objekt, který nahradí současné nevyhovující zázemí. ČTK to řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. V současnosti je vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud vše půjde podle plánu, stavební práce začnou v první polovině příštího roku. Dokončení nové stanice se předpokládá v průběhu roku 2028.
Nová hasičská stanice vyroste na okraji Králík v blízkosti silnice I/43 směrem na Dolní Orlici. Pozemek pro stavbu získal sbor od města v roce 2023. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží a zastavěnou plochu 1457 metrů čtverečních. Celková zastavěná plocha včetně souvisejícího zázemí dosáhne 1667 metrů čtverečních.
"Nová stanice nám umožní vytvořit odpovídající podmínky nejen pro každodenní službu hasičů, ale také pro jejich odbornou přípravu a další rozvoj jednotky," řekla Pipiš.
Důvodem investice je především nevyhovující stav současného objektu v ulici Karla Čapka 621. Hasičům chybí zejména garáže pro zásahovou techniku a celkové zázemí, které by odpovídalo současným nárokům na provoz stanice.
Hasiči mají v Pardubickém kraji 15 hasičských stanic. V okrese Pardubice jsou tři stanice, stejně jako na Chrudimsku. V okrese Svitavy jsou čtyři stanice a na Orlickoústecku pět. V Pardubickém kraji vznikla nová hasičská stanice v Žamberku, dokončená byla v roce 2022. Výstavbu další stanice připravují hasiči také ve Svitavách. Modernizace se v roce 2019 týkala objektu v Hlinsku, kde se práce zaměřily mimo jiné na snížení energetické náročnosti budovy.