Staré Hradiště chce vytvořit náves s obchody, zelení i službami

Staré Hradiště, které leží kousek od Pardubic, chce vybudovat nové centrum obce. Nemá místo pro společenský život, a proto plánuje proměnu okolí obecního úřadu v náves s obchody, službami, zelení i prostorem pro setkávání. ČTK to řekl starosta Miroslav Čepčář (SNK Staré Hradiště, Brozany, Hradiště na Písku). O bydlení v obci je zájem, za poslední roky jí vzrostl počet obyvatel o stovky lidí.
"My bychom chtěli rozvíjet prostor kolem obecního domu. Rádi bychom, aby kolem úřadu vzniklo zázemí, kde se budou lidé potkávat a kde budou i služby," řekl starosta.
Obec má kolem 2000 obyvatel, patří k ní ještě Brozany a Hradiště na Písku. Díky blízkosti krajského města je tam o bydlení zájem. V posledních letech tam přibyly desítky rodinných domů a počet obyvatel stoupl odhadem o 600. Nároky na infrastrukturu proto rostou, řekl starosta.
"Hrozně jsme se rozrostli. Největší rozvoj nastal po roce 2009, kdy v lokalitě Na Hledíku začala výstavba nových rodinných domů. Další rozvojové lokality tu jsou, pozemky vlastní soukromníci a developeři. Územní plán výstavbu povoluje," řekl starosta.
Obec má na vytvoření centra urbanistickou studii. Základem návrhu je nové uspořádání prostoru mezi obecním domem a fotbalovým areálem. Na místě dnešní budovy masny má vzniknout nový objekt pro obchody a služby. Současně se počítá s omezením automobilové dopravy v prostoru návsi, rozšířením zeleně a vytvořením místa pro pobyt obyvatel i pořádání kulturních akcí.
Součástí projektu je modernizace sportovního areálu. Studie navrhuje výstavbu nového zázemí fotbalového klubu se šatnami, občerstvením a pódiem pro kulturní vystoupení. Do budoucna se počítá také s výstavbou nové tělocvičny, rozšířením sportovních ploch a propojením areálu s parkovou zónou podél Brozanského potoka. Součástí rekreační části má být i skatepark a nové pěší trasy pro veřejnost.
"Je to výhled do budoucna, ale první krok bude modernizace sportovního areálu. Chceme zbourat kabiny a starý domek, který jsme koupili, a postavit nové kabiny pro fotbalisty. Na domek už máme demoliční výměr. To je nejbližší plán, ale samozřejmě bude záležet na tom, jestli na to budou peníze," řekl starosta. Dotační příležitosti se zatím nenašly, sám očekává, že všechny plány se obci podaří uskuteční do 20 až 30 let.