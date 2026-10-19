Starosta Letohradu se nezmění, Petr Fiala obhájil pošesté vítězství

Město Letohrad na Orlickoústecku povede pošesté v řadě Petr Fiala. Jeho Sdružení pro Letohradsko opět vyhrálo komunální volby a Fiala, který stojí v čele města od roku 2006, chce pokračovat ve funkci starosty v dalším volebním období, řekl ČTK.
"Vážím si vůle voličů, chceme plnit program, který jsme avizovali," řekl Fiala.
Vítězné uskupení Sdružení pro Letohradsko, s podporou 3PK, získalo deset z celkových 21 mandátů. Druhé skončilo SPOLU pro Letohrad s osmi zastupiteli. Nezávislí pro Letohradsko obsadili dvě křesla a Zelená pro Letohrad jedno.
Koalici vytvoří vítěz voleb společně s Nezávislými pro Letohradsko a Zelenou pro Letohrad. Dohromady budou mít v zastupitelstvu 13 hlasů. V sedmičlenné radě města bude mít vítězné uskupení pět zástupců, zbývající dvě místa připadnou po jednom koaličním partnerovi. V opozici zůstane SPOLU pro Letohrad.
Mezi hlavní priority pro další volební období patří podle Fialy investice do městské infrastruktury, energetických úspor a rozvoje bydlení. Je mezi nimi výstavba cyklostezky od pošty k firmě OEZ, oprava mostu přes Tichou Orlici a rekonstrukce silnice v Kunčicích.
Město chce také modernizovat kotelnu na sídlišti U Dvora, plánuje opravit historickou vilu u mateřské školy v Taušlově ulici a zlepšit energetickou účinnost budov, v nichž sídlí pečovatelská služba. "Chceme také podpořit mladé obyvatele, kteří mají zájem o družstevní bydlení," dodal Fiala.