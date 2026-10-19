Starostkou Lanškrouna bude nově Petra Brejšová (Demokratické fórum)

Vedení Lanškrouna na Orlickoústecku se na příští čtyři roky změní. Koaliční dohodu po volbách podepsala ODS, uskupení Lanškroun - náš domov, Společně pro Lanškroun a vítězné Demokratické fórum, uvedly politické subjekty na facebooku. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 12 hlasů. Dosavadní starosta Radim Vetchý (Lanškrounské fórum), který byl ve vedení města od roku 2014, skončí v opozici.
Novou starostkou má být Petra Brejšová (Demokratické fórum), která do zastupitelstva kandidovala ze třetího místa. Zkušenosti má z vedoucích pozic na městských úřadech v Lanškrouně a Ústí nad Orlicí. Neuvolněnými místostarosty, kteří budou pro město pracovat na poloviční úvazek, by měli být Jindřich Marek (Demokratické fórum) a Tomáš Resler (Lanškroun – náš domov). V radě města dál zasednou dva zástupci ODS a po jednom za Společně pro Lanškroun a Demokratické fórum.
Ve vedení města tak skončí Lanškrounské fórum, ANO i Patrioti. Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo konat nejpozději 9. listopadu.
Vítězné Demokratické fórum získalo šest mandátů, druhé bylo Lanškrounské fórum s pěti zastupiteli, třetí ANO se třemi zastupitelskými křesly. Po dvou mandátech mají ODS, Lanškroun - náš domov a Společně pro Lanškroun. Patrioti Lanškroun získali jedno křeslo. Za Patrioty kandidoval místostarosta Miloš Smola, ale voliči mu nedali dostatek hlasů a v zastupitelstvu nezasedne.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby ve městě Lanškrounské fórum, obsadilo sedm křesel z 21. Druhé ANO získalo čtyři zastupitele, třetí ODS tři. Po dvou mandátech měla uskupení Lanškroun - náš domov, Společně pro Lanškroun a Demokratické fórum, jeden 3PK - Pro prosperující Lanškroun. Vítězné Lanškrounské fórum se spojilo s dalšími dvěma subjekty, se kterými už spolupracovalo. Hnutí ANO v sedmičlenné radě zastupovali dva radní a 3PK - Pro prosperující Lanškroun jeden.