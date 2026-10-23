Starostkou v Chocni bude Pavlišová, místostarostou zůstane Homuta

Choceň na Orlickoústecku povede Anežka Pavlišová (Lidovci a nezávislí pro Choceň). Na spolupráci se dohodlo její uskupení s Živou Chocní, která v letošních komunálních volbách získala osm mandátů a vyhrávala volby. Místostarostou bude opět Jan Homuta (Živá Choceň). Koalice bude mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 13 mandátů.
"Lidovci pro nás byli hlavním partnerem pro vyjednávání a na rozdělení funkcí jsme se domluvili celkem rychle. Funkci starostky jsme Anežce Pavlišové nabídli hned na začátku jednání. Přestože jsme volby vyhráli, považuji dohodu za maximum možného v této chvíli. Bez koaličního partnera bychom většinu nesestavili," řekl Homuta.
Lidovci před volbami deklarovali, že jsou otevření jednáním se všemi uskupeními v Chocni. Jejich první volbou bylo vyjednání trojkoalice s Pro Choceň Společně, v níž jsou zástupci ODS, a Nestraníky. "Tato jednání byla však ze strany Nestraníků ukončena. Poté jsme dojednali koalici s Živou Chocní. V současnosti jsme ve fázi jednání o detailech koaliční smlouvy," řekla ČTK Pavlišová.
Dosavadní starosta Chocně Jan Pažin (Živá Choceň) si chce po dvou volebních obdobích odpočinout a ve funkci už pokračovat nebude. Kandidoval na 12. místě a do zastupitelstva se nedostal. S výsledkem voleb je velmi spokojený, i když sdružení proti minulým volbám oslabilo o tři mandáty. "Po dvou volebních obdobích jsme nečekali, že bychom mohli získat 11 mandátů a mít většinu. Na přední místa jsme dali nové, mladé lidi a jsem moc rád, že se dostali do zastupitelstva," řekl Pažin.
Cílem je podle místostarosty Homuty odpovědný rozpočet. Živá Choceň má v programu projekt Ostrov, což je plánovaná obnova veřejného prostranství v centru Chocně v lokalitě Na Herzánce. Město ji připravuje osmým rokem a teď pracuje na projektu.
"Pro Choceň by to znamenalo zkvalitnění veřejného prostoru, je to ale finančně náročné. Podle mě bychom měli především dokončit rozpracované projekty, zejména opravu radnice, kde po havárii stropu potřebujeme udělat nové stropy a střechu. Vedle větších investic máme v plánu také méně nákladná opatření, například označení lamp pro integrovaný záchranný systém a zavedení městské policie," řekl Homuta.
O prioritách sdružení jedná s koaličním partnerem. Lidovci také preferují odpovědné hospodaření. "Společným cílem je i vyřešení nedostatečných prostor pro základní uměleckou školu a příprava dalších ploch pro bydlení v lokalitě Vostelčice," řekla Pavlišová.
Ustavující zastupitelstvo je v Chocni naplánované na 4. listopadu. V zastupitelstvu usedne osm zastupitelů z Živé Chocně, po pěti z uskupení Pro Choceň společně a Lidovci a nezávislí pro Choceň a tři za Nestraníky. Zastupitelstvo má 21 členů.