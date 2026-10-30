Starostou Bohdanče na Pardubicku má zůstat Josef Štěpanovský z ODS

Autor: ČTK
  9:19aktualizováno  9:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Lázních Bohdanči na Pardubicku se na povolební spolupráci dohodly ODS, ANO a KDU-ČSL. Koalice bude mít v patnáctičlenném zastupitelstvu 11 hlasů. Starostou by se měl podruhé stát Josef Štěpanovský (ODS), řekl ČTK.

V některých městech odchází ANO do opozice, protože ostatní strany s hnutím odmítají spolupracovat. V Bohdanči k tomu důvod nemají. "Hon na ANO mi v současné době připadá hysterický. V menším městě, jako jsou Lázně Bohdaneč, se lidé znají a důležité je především to, jak spolu dokážou spolupracovat. S představiteli ANO jsme v minulém volebním období fungovali dobře, a proto v této spolupráci nevidím problém," řekl Štěpanovský.

Místostarostou se má stát radní Pavel Heřman (ODS). Na začátku jednání občanští demokraté nabídli širší koalici také dalším subjektům, včetně kandidátky Pro Bohdaneč. K dohodě se ale nepřipojila.

Mezi hlavní investiční priority nového vedení patří vybudování silničního propojení ze sídliště na Lužci na silnici II/211. Město si od propojky slibuje odklonění nákladní dopravy do průmyslové zóny mimo centrum i lepší dopravní dostupnost sídliště, kam by nově mohla zajíždět také MHD.

Mezi další plánované investice patří úpravy okolí základní školy, oprava její fasády a rozšíření parkovacích kapacit na sídlištích. "Máme vytipovaná místa, kde by nová parkoviště mohla vzniknout, a upřednostňovat chceme propustné povrchy, aby se dešťová voda mohla vsakovat," uvedl Štěpanovský.

V Lázních Bohdaneč letos ODS získala osm mandátů, a tím dosáhla na nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Oproti minulým volbám si polepšila o tři hlasy. Naopak ANO získalo dva mandáty, oproti původním pěti. Pro Bohdaneč obhájilo tři zastupitele, Bohdaneč pro vás jeden mandát a lidovci rovněž jeden hlas.

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