Starostou Chrudimi byl dnes zvolen občanský demokrat Jan Čechlovský

Starostou Chrudimi byl dnes 14 z 27 hlasů zvolen Jan Čechlovský (ODS). V čele města stál již v letech 2006 až 2010. Chrudim bude mít tři místostarosty. Všichni budou uvolnění, tedy budou pracovat na plný úvazek a pobírat plný plat. V předchozím volebním období byl uvolněný jeden místostarosta a jeden radní, další místostarosta byl neuvolněný a placený jen částečně.
Na koalici se v Chrudimi dohodly subjekty SNK Evropští demokraté (SNK ED), ODS, uskupení Chrudim společně a Lidi z Chrudimi - Piráti a nezávislí. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má nejtěsnější většinu 14 hlasů.
Čechlovský v minulosti působil také jako místostarosta. V letech 2010 až 2013 byl poslancem za ODS. Ve funkci nahradí Františka Pilného, jehož hnutí ANO volby vyhrálo. Pilný získal v dnešní volbě starosty 13 hlasů.
První místostarostkou byla dnes zvolena Šárka Trunečková (SNK ED). Dalšími místostarosty se stali Erik Jahnický (Chrudim společně) a Daniel Lebduška (Lidi z Chrudimi - Piráti a nezávislí). Rada města má nově devět členů, dosud jich bylo sedm.
Letošní komunální volby v Chrudimi vyhrálo ANO se ziskem deseti mandátů, stejně jako mělo ve volbách v roce 2022. Druhé skončilo SNK ED se čtyřmi mandáty, stejný počet zastupitelů má i třetí ODS. Čtvrtá Chrudim společně má tři mandáty stejně jako Lidi z Chrudimi - Piráti a nezávislí. Šestí Chrudimáci mají dva mandáty, Nová koalice pro Chrudim má jednoho zastupitele.