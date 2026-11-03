Starostou Letohradu se stal pošesté Petr Fiala (Sdružení pro Letohradsko)

Starostou Letohradu na Orlickoústecku zastupitelé zvolili Petra Fialu, jehož Sdružení pro Letohradsko opět vyhrálo komunální volby. V čele města je od roku 2006, tedy pošesté za sebou. Prvním místostarostou se stal Jiří Chalupník (Nezávislí pro Letohradsko), další místostarostkou Iva Janoušková (Sdružení pro Letohradsko), uvedla dnes radnice v tiskové zprávě.
Vítězné uskupení Sdružení pro Letohradsko, s podporou 3PK, získalo deset z celkových 21 mandátů. Druhé skončilo SPOLU pro Letohrad s osmi zastupiteli. Nezávislí pro Letohradsko obsadili dvě křesla a Zelená pro Letohrad jedno.
Koalici sestavil vítěz voleb společně s Nezávislými pro Letohradsko a Zelenou pro Letohrad. Dohromady mají v zastupitelstvu 13 hlasů. V sedmičlenné radě města obsadilo vítězné uskupení pět míst, zbývající dvě připadla po jednom koaličním partnerům. V opozici zůstala formace Spolu pro Letohrad.
Petr Fiala je rovněž senátorem za obvod Ústí nad Orlicí, v říjnových volbách byl zvolen již v prvním kole. Zastává také funkce ve vedení politického hnutí My a hnutí SproK.