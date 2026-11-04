V příštím ročníku Literární rezidence Litomyšl bude ve městě pobývat básník a literární historik Petr Hruška. Získal měsíční tvůrčí pobyt a městské stipendium 30.000 korun. Příští rok v únoru se bude v Litomyšli na Svitavsku věnovat dokončení básnické skladby a přípravě souboru esejů, řekl dnes novinářům starosta Daniel Brýdl (Generace 89).
"Je to nejpřekládanější český básník, držitel ceny Magnesia Litera a také laureát Drážďanské ceny lyriky a Ceny Jana Skácela," uvedl Brýdl.
Podpora umožňuje česky píšícím autorům, aby mohli jeden měsíc pracovat v inspirativním prostředí. Získají pobyt v apartmánu na Zámeckém návrší a finanční podporu. Mají také volný vstup do litomyšlských muzeí a kulturních institucí. Pro město musejí vytvořit krátký literární útvar a v městské knihovně se setkat se čtenáři.
Litomyšl zve od roku 2023 do města současné české spisovatele a spisovatelky či překladatele, jimž nabízí podmínky pro soustředěnou literární tvorbu. Příležitost využili například spisovatelka, novinářka a překladatelka Markéta Pilátová, autor detektivních románů a literární teoretik Michal Sýkora, prozaička a překladatelka Radka Denemarková a spisovatelka Anna Bolavá.