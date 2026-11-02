Starostou Moravské Třebové se stal Václav Dokoupil

Starostou Moravské Třebové dnes zastupitelé zvolili Václava Dokoupila (Naši sousedé), který dosud působil jako místostarosta. Dosavadní starosta Pavel Charvát (Třebováci 2026+) se stal uvolněným místostarostou. Oba politici budou ve vedení města druhé volební období. Druhým, neuvolněným místostarostou bude Jaroslav Hanák (3PK – Pro prosperující Moravskou Třebovou). ČTK to řekla mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
Uvolněný starosta nebo místostarosta vykonává funkci na plný úvazek a pobírá za ni plat. Neuvolněný místostarosta zpravidla vykonává funkci vedle svého běžného zaměstnání a dostává za ni nižší odměnu.
Na koaliční spolupráci se v Moravské Třebové domluvilo šest subjektů, které budou mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 17 hlasů. Koalici tvoří Naši sousedé, 3PK - Pro prosperující Moravskou Třebovou, Třebováci 2026+, ANO, Srdcem Třebováci a Změna pro Třebovou. V opozici budou Patrioti za Moravskou Třebovou a Hlas Třebové, v zastupitelstvu mají po dvou mandátech.
Dosavadní koalici tvořily ODS, ANO, KDU-ČSL, Změna pro Třebovou a Srdcem Třebováci. Koalice měla 13 zastupitelů. V letošních volbách kandidovali občanští demokraté ve sdružení Třebováci 2026+ a lidovci v uskupení Naši sousedé.