Starostou Srnojed na Pardubicku se stal mluvčí kraje, místostarostou exministr

Srnojedy na Pardubicku povede Dominik Barták, který pracuje jako tiskový mluvčí Pardubického kraje. Funkci bude vykonávat jako neuvolněný, tedy souběžně se svým dosavadním zaměstnáním. Uvolněným místostarostou se stal bývalý ministr pro lidská práva Jan Chvojka. Oba kandidovali za nové uskupení Pro Srnojedy. ČTK to řekl Barták.
Za uvolněnou pozici pobírá zástupce vedení obce plný plat, neuvolněná funkce je méně honorovaná. "V pozici starosty budu působit jako neuvolněný, ale to neznamená práci pro obec pouze dvě hodiny v týdnu. Jsem přesvědčený, že je to služba a práce 24/7. Navíc díky práci pro Pardubický kraj se mohu potkávat se starosty obcí, a načerpávat tak příklady dobré praxe," uvedl Barták.
V komunálních volbách v Srnojedech procentuálně zvítězilo Sdružení Alternativa, které získalo čtyři z devíti mandátů v obecním zastupitelstvu. Stejný počet zastupitelů obsadilo uskupení Pro Srnojedy, které kandidovalo ve volbách poprvé. Jeden mandát připadl kandidátce Srnojedy cesta.
Obec Srnojedy vedli v uplynulém volebním období starosta Pavel Králíček a místostarosta Jiří Juška (oba za Sdružení Alternativa). Letos v komunálních volbách nekandidovali. Králíček byl starostou tři volební období, na funkci rezignoval na konci září, tedy krátce před komunálními volbami.
Nové vedení obce teď čeká dokončení investice do relaxačně-sportovní zóny a rozhodování o budoucnosti projektu mateřské školky. "Zde jsem přesvědčen, že obec zaspala dobu, a za současné demografie není projekt za možná i více než 20 milionů korun bez možnosti čerpání dotace životaschopný. Pokud nebudeme školku realizovat, musíme řešit osud bývalého obecního úřadu, aby se z budovy nestal brownfield," řekl Barták.
Mezi další priority řadí starosta bezpečnost na průtahu obcí, zlepšení komunikace s městem Pardubice a větší zapojení občanů do rozhodování, například prostřednictvím participativního rozpočtu. Uvažuje také o investicích do obecního obchodu a hospody, obnově dětského hřiště či vybudování workoutového hřiště pro veřejnost. Prvním úkolem nového vedení je nyní příprava rozpočtu, který by zastupitelé měli schválit na prosincovém zasedání.
Barták působí od roku 2014 na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde začínal jako stážista na oddělení komunikace a vnějších vztahů. Ještě téhož roku se stal tiskovým mluvčím kraje, později vedl oddělení komunikace a vnějších vztahů. Od listopadu 2024 zastává i funkci vedoucího kanceláře hejtmana. Právník Jan Chvojka byl poslancem za ČSSD v letech 2010 až 2021. V té době byl zhruba rok ministr pro lidská práva a rovné příležitosti a předsedou Legislativní rady vlády v kabinetu Bohuslava Sobotky.