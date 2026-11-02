Starostou Svitav se stal popáté za sebou David Šimek

Starostou Svitav dnes zastupitelé zvolili Davida Šimka (Sdružení pro město Svitavy). Funkci bude vykonávat již popáté za sebou. Rada města má sedm členů stejně jako dosud, obdobně budou v čele Svitav dva místostarostové, první uvolněný, který pracuje na plný úvazek a pobírá plný plat, druhý neuvolněný, placený jen částečně.
"Před námi je řada velkých důležitých projektů, ať už jde o rozpracované Muzeum betlémů, řešení budoucí výstavby ve Staré kolonii, oprava penzionu v Lánech nebo pokračování ve zlepšování školní a sportovní infrastruktury," řekl po zvolení Šimek. Uvedl rovněž, že je připraven hledat co nejširší shodu napříč politickým spektrem, tedy i s opozicí. "Dveře radnice jsou pro vás všechny stále otevřené," uvedl Šimek.
Uvolněným místostarostou se stal Pavel Čížek (ODS a nezávislí) a neuvolněnou místostarostkou Ditta Kukaňová (Sdružení pro město Svitavy). Oba byli v těchto funkcích i v předchozím volebním období. Sedmičlennou radu města dále tvoří Ondřej Komůrka a Antonín Benc (oba Sdružení pro město Svitavy), Harald Čadílek (ODS a nezávislí) a Monika Pelíšková (3PK – Pro prosperující Svitavy).
Hladký průběh ustavujícího jednání pozdržely námitky opozičního zastupitele Davida Švece (ANO). Šimkovi vytýkal, že jako senátor a člověk s dalšími veřejnými funkcemi by neměl zastávat i post uvolněného starosty. Poukazoval i na to, že jako neuvolněný starosta by byl méně nákladný. Rozpravu prodloužily i další vystupující se souhlasnými i nesouhlasnými názory. Další zastupitel Jaroslav Kytýr (ANO) chtěl v nejužším vedení jen starostu a jednoho místostarostu, návrh však neprosadil.
Komunální volby ve Svitavách vyhrálo Sdružení pro město Svitavy, získalo devět mandátů v zastupitelstvu, které má 26 členů. Druhé hnutí ANO jich má rovněž devět, i když mělo nižší procentní výsledek. Třetí ODS získala čtyři křesla, čtvrté 3PK - Pro prosperující Svitavy dva. Dva zastupitele má i KDU-ČSL. Na koalici se domluvilo Sdružení pro město Svitavy, ODS a nezávislí, 3PK a KDU-ČSL.
Hnutí ANO, ač získalo stejně mandátů jako vítěz a v diskusi to jeho zástupci opakovaně připomínali, skončilo v opozici, s čímž se velmi obtížně vyrovnávalo. "Proč nejsme v koalici? Já tomu prostě nerozumím," řekl Švec. Dnes hnutí hlasovalo jako jeden blok proti všem návrhům koaličního uskupení. Šimek mu odpověděl, že ANO jeho sdružení navrhovalo pouze variantu koalice o dvou členech nebo velkou koalici všech subjektů. To však odmítla další uskupení, pro Sdružení pro město Svitavy by zase byla dvoučlenná koalice popřením volebního programu.
Také před čtyřmi lety volby vyhrálo Sdružení pro město Svitavy, získalo deset mandátů, druhé ANO jich mělo osm. Tři křesla obsadili zástupci ODS, po dvou 3PK a KDU-ČSL, jedno KSČM.