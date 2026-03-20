Starostové velkých měst v Pardubickém kraji chtějí obhájit své funkce

Primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO) i všichni starostové bývalých okresních měst v Pardubickém kraji chtějí v podzimních komunálních volbách obhájit své funkce. Jejich nominace budou ještě s výjimkou starosty Ústí nad Orlicí Petra Hájka (sdružení Oušťáci) schvalovat politické subjekty, za něž kandidují, zjistila ČTK. Pro některé starosty by to v případě úspěchu byl jejich již pátý mandát v řadě.
Nadrchal před čtyřmi lety v čele Pardubic vystřídal Martina Charváta (ANO). Hnutí ho již pověřilo sestavením kandidátky, jeho pozici lídra bude schvalovat v dubnu nebo květnu. "Formálně to mám touto formou víceméně posvěcené," řekl ČTK Nadrchal. Za úspěchy svého funkčního období považuje dokončení rekonstrukce fotbalového stadionu a zahájení oprav Brány borců v areálu. Končí i oprava historické Zelené brány. Město také připravuje novostavbu mostu Kapitána Bartoše a vyklízí prostor Masarykových kasáren, kde by měla být nová základní škola. Do budoucna by chtěl dovést do konce započaté projekty, mimo jiné rekonstrukci náměstí Republiky a opravy třídy Míru.
Rozhodnutý obhájit svou pozici je i starosta Chrudimi František Pilný (ANO), v čele města je od roku 2022. Za doklad svého úspěšného působení označuje první etapu rekonstrukce sportovní haly, dokončují se rozsáhlé opravy dvou škol a v přípravě je výstavba mateřských škol v Medlešicích a v Chrudimi a přístavba Základní školy Dr. Malíka. V dalším volebním období by chtěl dokončit zbývající dvě etapy rekonstrukce sportovní haly včetně stavby parkovacího domu, kde se celkové náklady odhadují až na půl miliardy korun. Chtěl by se také více zaměřit na snížení negativních jevů ve společnosti, jako je užívání drog či bezdomovectví. Důležité jsou pro něj i startovací byty, sdělil ČTK.
David Šimek kandidující za Sdružení pro město Svitavy by v případě opětovného zvolení byl starostou páté funkční období. Mezitím působil i jako poslanec a v současnosti je senátorem za obvod Svitavy. "Rád bych pokračoval v rozdělané práci, elán a zapálení stále je," uvedl pro ČTK. Na konci března o jeho kandidatuře rozhodne nominující sdružení. Podle něj se podaří splnit 90 procent programového prohlášení rady. Svitavy modernizovaly školy a plavecký bazén, daly odbahnit rekreační rybník Rosnička, dokončují náročnou rekonstrukci Studeného potoka, připravují zasíťování nových stavebních parcel, vybudovaly cyklostezku do Koclířova či vytvořily připojení průmyslové zóny na obchvat města. V dalších čtyřech letech chce Šimek podporovat rozvoj nemocnice, rozšířit průmyslovou zónu nebo opravit penzion v Lánech.
Dlouho sloužícím je i starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek (sdružení Oušťáci). Poprvé byl zvolen v roce 2010, předtím pracoval jako vedoucí odboru investic na městském úřadě. "Osobně jsem rozhodnutý a moje postavení lídra kandidátky SNK Oušťáci je členskou základnou potvrzeno," uvedl Hájek. Za sebou má náročnou revitalizaci parku u Roškotova divadla, která byla komplikovaná majetkoprávně i třeba kvůli neshodám nad různými architektonickými návrhy. Město také začalo budovat nový pavilon Domova důchodců. Stavbu ale muselo loni přerušit po neshodách se stavební firmou, stavební práce by měly být znovu zahájeny letos v létě. Další výzvou je pro něj výstavba tenisové haly, postupná rekonstrukce Centra sociální péče se 103 bytovými jednotkami a rekonstrukce krytého bazénu.