Starosty povede do podzimních komunálních voleb v Pardubicích Daniel Vondra

Kandidátku hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v Pardubicích povede do říjnových komunálních voleb politolog, projektový manažer a občanský aktivista za manželství pro všechny Daniel Vondra. Na druhém místě bude bývalý poslanec Jiří Hájek, na třetím finanční poradce Vojtěch Zigmund. Mezi prvními 15 kandidáty, které dnes hnutí představilo, nechybí ani jedna z nejmladších poslankyň Anežka Nedomová. Starostové se chtějí v Pardubicích zaměřit zejména na dopravu, stavbu bytů, městské prostředí a kvalitu života.
I po dokončení některých obchvatů města je podle STAN nutné pracovat na snižování provozu ve městě. Podle Hájka by jednou z cest mohlo být sdílení aut, které by uvolnilo parkovací místa. Bude také nutné na sídlištích vybudovat podzemní parkoviště a vyvíjet tlak na investory, aby se ve svých bytových objektech snažili o totéž.
Automobilové dopravě by ulevil i další rozvoj městských cyklostezek a provoz sdílených kol. Napomohlo by také vybudování nové lávky přes Labe mezi Polabinami a nábřežím Závodu míru. Vedení města o ní v minulosti rovněž uvažovalo, ale ustoupilo od plánu kvůli vysokým nákladům. Podle STAN by ke kvalitě života ve městě přispěla i náplavka, na které by bylo možné pořádat různé akce.
Bytovou výstavbu chce STAN uspíšit a zlevnit zkrácením povolovacích procesů a lepší přípravou rozvojových území. Zároveň s byty by měly vznikat i školy, školky, služby a zeleň. Další cestou je pilotní projekt družstevní výstavby.
Starostové se chtějí rovněž zasazovat o racionalizaci městských obvodů. Těch je v současnosti osm, některé by se podle Vondry mohly sloučit, čímž by se jejich provoz racionalizoval. Zůstaly by zřejmě jen "venkovské" obvody s uvolněnými starosty.
Lídry do podzimních komunálních voleb znají už téměř všechny politické subjekty, které před čtyřmi lety ve volbách do zastupitelstva Pardubic uspěly. Svou funkci chce obhájit současný primátor Jan Nadrchal (ANO). Uskupení Žijeme Pardubice složené ze sdružení Žijeme Pardubice, Pardubáci, Sdružení pro Pardubice a Patrioti Pardubic povede náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). ODS se nevrátila ke koalici Spolu a jde vlastní cestou, do čela kandidátky postavila Ondřeje Tichého, uskupení Progresivní Pardubice, které sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené, má na prvním místě kandidátky dopravního inženýra a zastupitele Martina Slezáka (TOP 09). SPD staví do čela Leoše Jandu (Trikolora), za uskupení Naše Pardubice bude zřejmě lídrem Filip Sedlák jako před čtyřmi lety. Pardubičtí lidovci počítají pro volby s podporou Nestraníků.
Komunální volby v Pardubicích v roce 2022 vyhrálo ANO s 12 mandáty před Spolu s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů.