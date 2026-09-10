Stát navrhuje v Maštalích na Chrudimsku zachovat jádro území jako rezervaci

Státní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) navrhuje zachovat nejcennější část Maštalí u Proseče na Chrudimsku jako přírodní rezervaci a okolní lesy chránit mírněji jako přírodní památku. O podobě ochrany rozhodne Pardubický kraj, který loni navrhoval současnou rezervaci zrušit a nahradit ji novými chráněnými územími. Nyní má rezervace přes 1000 hektarů, podle návrhu kraje by se její území zmenšilo zhruba na polovinu. S návrhem agentury nesouhlasí například Litomyšl, která v Maštalích vlastní lesy a chce v jejich části dál běžně hospodařit včetně těžby dřeva, zjistila ČTK.
Pardubický kraj v červenci 2025 oznámil záměr zrušit stávající přírodní rezervaci Maštale a místo ní vyhlásit novou menší přírodní rezervaci Nové Maštale a samostatnou přírodní památku Roudnická rokle. Návrh měl příznivce i odpůrce. Proti němu se například vymezila petice občanů.
Krajský odbor životního prostředí na revizi ochrany Maštalí dál pracuje, zatím ale žádný konkrétní návrh nepředložil. Kraj vše konzultuje s vlastníky pozemků i ministerstvem. "Minimálně půl roku to ještě zabere, než k něčemu dospějeme," řekl vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Vlasák.
Přírodní rezervace Maštale je známá hlavně díky skalním útvarům. Rozkládá se na více než 1000 hektarech mezi obcemi Proseč, Budislav a Příluky a je protkána sítí turistických stezek. Zvláštní ochranu území získalo v 90. letech. Návrh kraje měl chráněné území zmenšit asi na polovinu.
Agentura nenavrhuje výrazné zmenšení chráněného území. Rozdělení na přírodní rezervaci a přírodní památku agentura chce především kvůli rozdílné hodnotě částí území a také odlišnému způsobu péče. O konečné podobě ochrany ale rozhodne Pardubický kraj.
"Jádrové území, tedy samotné skalní město a rokle, by podle našeho návrhu zůstalo přírodní rezervací. Okolní část, takový prstenec kolem, kde jsou převážně borové porosty s charakterem hospodářského lesa, bychom zařadili do mírnějšího režimu přírodní památky," řekl ČTK ředitel AOPK východní Čechy Josef Rusňák.
Litomyšl má k návrhu agentury výhrady. Město by chtělo, aby v části území bylo možné běžně hospodařit v lese, včetně těžby dřeva. Návrh agentury je ale podle místostarosty Radomila Kašpara (KDU-ČSL) přísnější.
Než kraj rozhodne o případné revizi přírodní rezervace, zůstává v platnosti opatření obecné povahy z roku 2023, které stanovuje pravidla hospodaření v jednotlivých zónách. V nejcennější zóně A platí bezzásahový režim, zatímco v zónách B a C je hospodaření možné za stanovených podmínek. Litomyšl chce pravidla v těchto dvou zónách ještě více uvolnit, aby mohla v lesích provádět potřebné zásahy. V Maštalích město vlastní 180 hektarů.
"My jsme opravdu nebyli schopní se tam téměř ani pohnout. Na všechno jsme museli žádat výjimky, jejichž vyřízení trvalo třeba půl roku nebo rok, a ty už pak vlastně ztratily význam. Z našeho pohledu to bylo ke škodě i samotného předmětu ochrany, protože jsme tam nemohli dělat ani potřebné zásahy, například zpracovávat nebezpečné stromy," řekl vedoucí městských lesů v Litomyšli Petr Novák.