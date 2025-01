Tragický úsek silnice u Svitav si loni oběť nevybral, ubylo jich v celém kraji

Přelom jara a léta 2023 patřil na Svitavsku k nejčernějším dnům na českých silnicích. Na důležité spojnici I/35 mezi Čechy a Moravou v pětikilometrovém úseku vyhaslo během dvou nehod šest lidských životů.

Na začátku dubna všemi otřásla srážka dvou aut, při které v audi zahynuli tři nepřipoutaní mladíci. Viník nehody před jízdou užil marihuanu. Dva lidé z protijedoucího auta byli s těžkými zraněními letecky transportováni do nemocnice.

Podle svědků k nárazu do protijedoucího BMW došlo poté, co řidič audi předjížděl kamion a na mokré silnici dostal v táhlé zatáčce smyk.

Stejně tragickou bilanci měla i nehoda nedaleko hřebečského tunelu u Koclířova o pár týdnů později. Na začátku června zemřeli při nehodě kamionu a tří osobních aut tři vrcholoví manažeři slovenské Tesly Stropkov. Silnice byla několik hodin uzavřená.

A hlavní příčina nehody? Od Litomyšle jelo osmnáctitunový kamion, který na rovném úseku v protisměru postupně narazil do tří osobních aut.

Frekventovanou a zdánlivě bezpečnou silnici, která intenzitě dopravy přestala stačit už před několika lety, by do několika let měla nahradit dálnice D35.

Podle nejnovějších statistik dopravní nehodovosti v Pardubickém kraji za minulý rok se v inkriminovaném úseku nestala ani jedna nehoda.

A tragických nehod ubylo na celé silnici I/35, která napříč Pardubickým krajem měří necelých 90 kilometrů a patří tak mezi nejrizikovější komunikace. Zatímco v roce 2023 zemřelo na této spojnici 10 lidí, loni to byli už jen tři.

Pardubický kraj je premiantem

Pardubický kraj je v porovnání se zbytkem republiky celkově premiantem. Loni zde na silnicích zemřelo o téměř 50 procent méně lidí. „V absolutních číslech to je pokles z 33 mrtvých na 17. Největší pokles zemřelých byl na Svitavsku, kde z 13 mrtvých v roce 2023 na silnicích v roce 2024 zemřeli tři lidé,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Policisté v kraji zaznamenali pokles i v celkovém počtu nehod, a to o 304 nehod. „V roce 2023 se stalo 4284 nehod a v roce loňském 3980. Pod vlivem alkoholu zavinili řidiči 196 nehod,“ dodala mluvčí.

Nehodovost

v číslech Celkový počet nehod

v Pardubickém kraji

2024 – 3 980

2023 – 4 284 Usmrceno

2024 – 17 (3)*

2023 – 33 (17)*

* k největšímu poklesu došlo na Svitavsku Těžké zranění

2024 – 74

2023 – 69 Lehké zranění

2024 – 1 238

2023 – 1 262 Zdroj: Policie ČR

Vliv na příznivější bilanci nehodovosti může mít řada faktorů. Na Svitavsku k bezpečnější jízdě mohla přispět například nová okružní křižovatka u Koclířova v místě nebezpečného křížení silnic I/34 a I/35 otevřená na konci loňského května. Stavba byla součástí velké investiční akce, která na etapy zahrnovala obnovu silnice mezi Lačnovem a tunelem Hřebeč.

Na nejrizikovějších úsecích se také změnilo vodorovné dopravní značení, které před rekonstrukcí MF DNES zmapovala.

Jak si redaktoři mohli ověřit, od křižovatky silnic I/43 a I/35 až po tunel Hřebeč řidič minul hned několik nepřehledných míst s přerušovanou bílou čárou včetně nepřehledné zákruty, kde v půlce dubna 2023 zahynuli tři mladíci.

Po rekonstrukci silnice bylo všechno jinak. Plná čára se objevila nejen tam, ale i za stoupacím pruhem směrem k tunelu, kde vyhasly tři životy výše uvedených manažerů.

Dopravní policie tehdy uvedla, že připomínky ohledně bezpečnosti v inkriminovaném úseku uplatňovala už od roku 2019. Kromě úpravy vodorovného dopravního značení požadovala stavební úpravu kolmých čel všech propustků na čela šikmá a také doplnění nových svodidel.