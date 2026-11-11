V kauze pardubického parkovacího domu žalobkyně navhla peněžité tresty

Státní zástupkyně dnes v závěrečné řeči navrhla v kauze zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích peněžité tresty až milion korun a zákazy činnosti. Nejvyšší trest navrhuje třem obžalovaným, mezi nimi je i bývalý primátor Martin Charvát.
Případ se týká zakázky na výstavbu parkovacího domu v Pardubicích za zhruba 340 milionů korun, kterou v roce 2023 zadával městský Rozvojový fond Pardubice. Podle obžaloby se bývalý primátor Martin Charvát, jeho náměstkyně Helena Dvořáčková a další členové vedení fondu snažili ze soutěže vyřadit společnost Porr, která předložila nejvýhodnější nabídku, aby zakázku získala firma Chládek a Tintěra, jež skončila na druhém místě.
K tomu podle obžaloby použili znalecký posudek, který měl prověřit, zda Porr nenabídl nereálně krátkou dobu výstavby, posudek však takové podezření nepotvrdil. Skupina se podle obžaloby následně snažila soutěž zrušit, nakonec ale fond uzavřel smlouvu právě se společností Porr. Obžaloba se týká také výběru firmy zajišťující stavební dozor, kde se podle spisu obžalovaní rovněž domlouvali na vyřazení jednoho z uchazečů. Všichni vinu odmítají.
Michalu Drenkovi, Pavlu Nevečeřalovi a Charvátovi navrhuje státní zástupkyně Adéla Rosůlek uložit peněžité tresty ve výši jednoho milionu korun a zákaz působení ve statutárních orgánech a dozorčích radách na pět let. Jaroslav Menšík má podle ní dostat peněžitý trest 600.000 korun a zákaz působení ve statutárních orgánech a dozorčích radách na čtyři roky. U Otakara Janeckého požaduje pokutu půl milionu korun a zákaz působení ve statutárních orgánech na tři roky. V případě Rozvojového fondu chce uplatnit náhradu 240.000 korun bez DPH za zadaný posudek.
Státní zástupkyně obžalované viní ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku, přičemž právní kvalifikace není u všech obviněných stejná. Podle Rosůlek důkazní řízení prokázalo vinu. Obžalovaní chtěli podle ní pomocí zajistit dokument, který potvrdí, že lhůta společnosti Porr je nesplnitelná. Tím chtěli získat podklad k vyřazení vítězné firmy ze zadávacího řízení, uvedla žalobkyně. Než aby připustili vítězství Porr, raději ze smyšlených důvodů ukončili výběrové řízení, řekla při závěrečné řeči státní zástupkyně.
"O jejich úmyslu podle mého názoru nemůže být pochyb," uvedla Rosůlek. Dodala, že jejich obhajoba nebyla spontánní, chtěli podle ní svůj postup ospravedlnit. Odposlechy ale svědčí o opaku, míní žalobkyně. Obžalovaní postupovali koordinovaně, na Charváta se všichni obraceli, ostatní instruoval.
Obhájkyně Monika Ipserová, která zastupuje tehdejšího šéfa Rozvojového fondu Pardubice Michala Drenka, uvedla, že informace byly vytrženy z kontextu a uvedeny ne ve všech souvislostech. Nešlo o snahu společnost poškodit. Její klient podle ní neporušil povinnost při správě cizího majetku a nezpůsobil škodu, naopak značnou částku fondu ušetřil. Obhájce Petr Papež uvedl, že posudek byl snahou opatřit si podklad pro odpovědné rozhodnutí. Jeho klientka Helena Dvořáčková postupovala správně. Nic z toho, co uvedla Rosůlek, nejde dovodit, dodal.