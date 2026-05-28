Promění stavby po Dolní Moravě i tu Horní? Soud řeší spor o horskou krajinu

David Půlpán
  11:32
Kdy drobná stavba začne být součástí stavebního boomu, který mění ráz chráněné horské krajiny? Přesně to nyní řeší krajský soud ve sporu o novostavby v Dolní Moravě.
Součástí resortu na Dolní Moravě je i oblíbená Stezka v oblacích. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Součástí resortu na Dolní Moravě je i oblíbená Stezka v oblacích. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Úřady, investoři i ekologické spolky se dlouhodobě přou o to, jak přísně má stát chránit horskou krajinu před tlakem na další výstavbu. Symbolem toho je Dolní Morava na Orlickoústecku, jejíž proměna z klidné horské obce v turistický resort se odehrála během několika let. Teď se podobný střet týká i dosud méně dotčené západní strany údolí v Horní Moravě. Ochránci přírody zde vedou sérii sporů o nové stavby.

Jedním z aktuálních sporů je plán postavit pod Klepáčem rodinný dům o půdorysu čtrnáct krát devět metrů. Samo o sobě jde o relativně malou stavbu. Ekologické spolky ale tvrdí, že podobné projekty postupně mění dosud klidnou část Horní Moravy stejným způsobem, jako se během posledních let proměnila samotná Dolní Morava.

Úřady argumentují, že je to tak malé, že to nemůže zásadně vadit. Proto podle nich nemá cenu investora nutit, aby prošel podrobným procesem EIA, tedy posouzením vlivu stavby na životní prostředí. „S ohledem na plošně a kapacitně omezený rozsah záměru a jeho umístění nebudou případné kumulativní vlivy významné,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu Pardubického kraje z roku 2024.

Hlavním argumentem ochránců přírody je výskyt chráněného chřástala polního. Jeho nejbližší stanoviště se nachází podle úřadu 300 až 400 metrů od chystaného domu. Každá další stavba podle ekologů zmenšuje prostor, který může chřástal využívat.

„Přece není smyslem řízení jen konstatovat, že rozsah záboru je v rozsahu setin, tisícin promile. To by pak nemělo smysl vůbec hodnotit. Chceme, aby se to řádně posoudilo,“ řekl ekolog a člen Okrašlovacího spolku čelákovického Martin Mokrejš.

Soud rozhodne v září

Ochránci neuspěli, Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že podrobné posouzení není třeba ani u rodinného domu ani u dalších plánovaných staveb pod Klepáčem – cykloturistické základny a dalších dvou rodinných domů. Protože verdikt krajských úředníků potvrdilo ministerstvo životního prostředí, ochránci podali tři žaloby. Chtějí si tak vynutit plný proces EIA.

„V podstatě úkolem soudu je posoudit, zda správní orgány měly dostatek podkladů, aby mohly řádně rozhodnout,“ uvedla předsedkyně senátu pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové Petra Venclová. Spor o rodinný dům byl minulý týden odročen, Okrašlovací spolek čelákovický doplnil své argumenty v den jednání, zástupci ministerstva se s nimi nestačili seznámit. Soud by měl o věci rozhodnout v září.

Stavebníci ale mohou mezitím získat povolení a začít stavět. Tak se to stalo například ve sporu spolku o vybudování sjezdovky F na druhé straně údolí. Soudy loni uznaly, že úředníci měli námitky ekologů brát vážně, ale tento verdikt neměl žádný dopad, po sjezdovce se už dávno proháněli lyžaři.

Podle ochránců přírody počet lokalit s výskytem chřástala polního v oblasti dlouhodobě klesá. Podle loni zpracovaného monitoringu se počet volajících samců snížil přibližně o třetinu, výzkum jich identifikoval maximálně sedmnáct. Podle jeho autora ornitologa Vladimíra Lemberka za to může nevhodné sečení luk a rostoucí tlak turismu a masivní výstavba v okolí rekreačního střediska Dolní Morava.

Na druhou stranu počty chřástala klesají v Česku i v Evropě a příčin může být víc. Podle ekologů je však jisté, že další výstavba v okolí Dolní Moravy tlak na populaci tohoto ptáka dále zvyšuje.

