Od roku 2006 se na nepřehledné křižovatce u Holic stalo 50 dopravních nehod. „Je to poměrně nebezpečná křižovatka, stala se tam velká řada nehod, bohužel i smrtelných. Škoda, že kruhová křižovatka tam nebyla od začátku. Jsem rád, že se k tomu dostáváme aspoň nyní,“ řekl starosta Ondřej Výborný (PRO Holice).
Uzavírka obchvatu bude od okružní křižovatky silnice I/35 a I/36 a Pardubické ulice až po křižovatku s Vysokomýtskou ulicí. K tomu bude zavřená silnice třetí třídy 32256 a Smetanova ulice. Stavební firma v křížení na Dolní Roveň a Smetanovu ulici postaví jednokruhovou křižovatku o průměru 35 metrů.
„Účelem stavby je především zvýšení bezpečnosti silničního provozu, primárně bezpečný přejezd přes silnici I/35. Náklady budou 20,9 milionu korun,“ uvedla mluvčí pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová.
Špatná viditelnost a rychlá jízda
Současné místo je podle starosty nepřehledné. „Když se jede od Rovně, je to mírně do kopečka. Mnohdy je špatně vidět přes svodidla. Auta, která jedou po obchvatu, v drtivé většině nedodržují stanovenou sedmdesátku, takže se auta přiřítí ke křižovatce velmi rychle. Křižovatka patří mezi více nebezpečná místa v kraji,“ řekl starosta.
Podle policejních statistik se na křižovatce stalo od roku 2006 do letošního července 50 dopravních nehod. Při nich tři lidé zemřeli a sedm utrpělo těžká zranění. Sedm desítek lidí mělo lehké poranění. Smrtelná nehoda se tam stala například 14. září 2010, kdy se na křižovatce střetla dvě osobní auta. V jednom z nich cestovali čtyři dvacetiletí mladíci. Jeden z nich zemřel, druhý měl těžké zranění. Řidičům obou vozidel se nic nestalo.
Kvůli uzavírce jsou vytyčené objízdné trasy. Pro Holice to bude znamenat dočasně zvýšenou frekvenci provozu aut přes město. Doprava ze silnice I/35 povede z kruhové křižovatky silnic I/35 a I/36 přes Pardubickou a Vysokomýtskou ulici.
Holice se po 17 letech dočkají. ŘSD tam začne ještě letos stavět kruhový objezd
„Objízdná trasa z obce Dolní Roveň ve směru město Holice bude vedena ve směru Komárov po silnici II/322, odtud po silnici III/3051 na silnici I/36 u obce Horní Ředice. Ze silnice I/36 trasa vede do města Holice na okružní křižovatku. Objízdná trasa je řešena obousměrně,“ dodala Drkulová.