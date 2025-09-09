V Pardubicích nestihli přestavbu křižovatky, práce zasáhnou i hokejovou sezonu

Milan Zlinský
  15:42aktualizováno  15:42
Původně chtěla mít pardubická radnice přestavěnou křižovatku na Sukově třídě do konce prázdnin. To se ale nepovedlo. Řidiči tak v podzimním období musejí počítat s problémy u arény. První větší komplikace mohou být znát hned při prvním extraligovém zápasu již tuto středu a potrvají do konce října.
Plán to byl správný a pochopitelný. Radní Pardubic chtěli, aby křižovatka u nového parkovacího domu nedaleko enteria areny měla nové semafory do konce srpna. V létě je ve městě výrazně nižší provoz, navíc se nehrají často vyprodané hokejové zápasy v hale pro deset tisíc lidí.

„Získali jsme stavební povolení. V červnu začnou přípravné práce, na začátku července se ještě uskuteční v centru města cyklistické závody a po jejich skončení se začne už normálně stavět,“ řekl přesně před třemi měsíci náměstek pardubického primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO.

Na Sukově třídě instalují semafory. Fotbalisté by bez nich nemohli kolaudovat

Jenže plán selhal. Dělníci začali kopat v sousedství exponované křižovatky až v srpnu, práce se naplno rozjedou v září a potrvají do konce října. Tedy v měsících, kdy doprava už začíná citelně houstnout. Lidé vozí děti do škol a na kroužky, hlavně odpoledne se dělají zácpy i při plně otevřených silnicích.

Navíc jen o kousek dál je stále „přiškrcený“ Wonkův most, který se už přes rok opravuje. „Prosíme veřejnost o trpělivost a respektování pokynů. Jsme si vědomi, že jde o náročnou dopravní tepnu, ale výsledkem bude výrazně bezpečnější pohyb v celé lokalitě,“ hlásí proto nyní Hrabal, který je zároveň podle svých slov rozmrzelý z toho, že se přeměna křižovatky ulic Sladkovského, U Stadionu a Sukovy třídy nepovedla včas. „Bohužel se vyskytly problémy při projektování. Více bych to nechtěl komentovat. Je mi líto, původní plán byl ideální,“ uvedl náměstek.

Změní se tvar křižovatky, přibudou semafory

Změn na křižovatce přitom nebude vůbec málo. V prvé řadě přibude světelná signalizace. Ta pomůže hlavně lidem, kteří chtějí při výjezdu od arény odbočit vlevo, a pak také zrychlí odjezd vozidel po hokeji, fotbale nebo koncertech. „Upravená křižovatka zvýší bezpečnost, zpřehlední dopravu a pomůže i řidičům, kteří z parkovacího domu arena parking nebo přilehlých ulic vyjíždějí na hlavní tah,“ řekl Jan Hrabal.

Důraz na bezpečnost má také své opodstatnění. Sukova třída je totiž u křižovatky velmi široká a lidé musí přejít vlastně pět pruhů. Navíc se hned vedle zanedlouho bude otevírat soukromá škola a školka, takže se v místě zvýší pohyb dětí. Semafory jim dají šance na klidný přechod ulice.

„Obecně je problém, když přechod vede přes více silničních pruhů. V jednom auto zastaví, ve druhém ne a průšvih je na světě. Minimálně z tohoto pohledu je dobře, že tam budou semafory,“ uvedl pardubický zastupitel za ODS a někdejší náměstek pro dopravu Petr Kvaš.

V neposlední řadě se křižovatka musí přestavět i kvůli tomu, aby se mohly kolaudovat letos otevřený městský parkovací dům a nedaleký fotbalový stadion Arnošta Košťála. „Dopravní úpravy byly podmínkou jejich kolaudace,“ potvrdil náměstek Hrabal.

Omezení zkomplikují hned první extraligový zápas

Bude se měnit i samotný tvar křižovatky. Už z ní nebude možné zajíždět k činžovnímu domu, který stojí na jižním okraji Sukovy třídy. „Policie z bezpečnostních důvodů už nedovolí příjezd k tamnímu činžovnímu domu. K němu se bude muset nově jezdit od Domu hudby,“ doplnil Kvaš.

Stavební práce jsou rozděleny do několika etap a potrvají do konce října. V první fázi probíhají protlaky pod vozovkou, což už si vyžádalo dočasné první omezení provozu. Nefunguje přechod od ulice Jana Pernera, některé stezky a chodníky jsou zavřeny. To vše bude třeba už tuto středu komplikovat příchod fanoušků na první extraligový zápas nové sezony mezi Dynamem Pardubice a Hradcem Králové.

„Po dobu výstavby bude doprava na místě řízena přechodným dopravním značením a upraveny budou i trasy pro pěší a cyklisty,“ uvedla mluvčí pardubického magistrátu Ivana Dolanová.

Stavbu provádí společnost M – Silnice, která vyhrála otevřenou soutěž s nabídkovou cenou 6,7 milionu korun bez daně z přidané hodnoty, technickým koordinátorem je firma Eltodo.

