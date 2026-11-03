Stovky lidí v Pardubicích protestovaly proti zrušení poplatků ČT a ČRo

Prostranství před Východočeským divadlem Pardubice dnes navečer zaplnily stovky lidí všech věkových skupin. Přišli na akci svolanou na protesty proti plánu vlády zrušit rozhlasové a televizní poplatky a převést financování médií na státní rozpočet. Mnozí nesli transparenty na podporu rozhlasu a televize, objevila se i státní vlajka.
Pořadatelé nejdříve přečetli požadavky, které by vládní koalice měla splnit. Patří mezi ně stažení návrhu změny zákona o financování veřejnoprávních médií, debata s jejich zástupci a zachování stabilních a nezávislých mediálních institucí.
Průběžně zaznívaly připomínky role rozhlasu během okupace Československa v roce 1968. Pořadatelé četli tehdejší dopisy posluchačů a zaznělo i dobové rozhlasové heslo Jsme s vámi, buďte s námi. O hudební složku se postarala pardubická skupina Marien.
Senátorka za Pardubicko Miluše Horská (za KDU-ČSL) připomněla myšlenku občanské společnosti, o níž mluvil Václav Havel. "Vy, občané, svým úsilím, svou energií, můžete ten záměr zlikvidovat. Chceme svobodná veřejnoprávní média, která si budeme platit sami," řekla Horská.
Poslanec ODS Karel Haas jako argument pro jejich zachování uvedl, že komerční média nemohou z ekonomických důvodů vysílat pořady například pro handicapované, pro romskou menšinu, věřící nebo vzdělávací pořady jako Česká televize. Převedení financování rozhlasu a televize principiálně neodmítl, ale upozornil, že částky vyhrazené pro ně v rozpočtu na příští rok jsou velmi nízké a obě média by silně omezily. V nové úpravě by také podle něj musela být jasně definovaná každoroční valorizace o inflaci a mělo by se také zaručit, že se zákonná úprava nebude moci snadno měnit.
Bývalá hlasatelka Marie Tomsová zavzpomínala na své dětství a dospívání s rozhlasem a připomněla jeho důležitou úlohu například pro varování obyvatel v krizových situacích. Sára Voldánová za nevládní organizaci Díky, že můžem, upozornila na skutečnost, že změna zákona měla být provedena skrytě. Cenzura a autocenzura se podle ní projevují v komerčním rádiu, kde pracuje, například tak, že nemůže o akcích za zachování koncesionářských poplatků informovat.
Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, převedením financování veřejnoprávních médií pod stát a tím, že by obě veřejnoprávní média měla méně peněz. Sněmovna předlohu v sobotu 24. října nad ránem přes odpor opozice poslala do dalšího kola projednávání. Na program ji vládní koalice v pátek zařadila nečekaně a prosadila, že se o ní bude hlasovat ve 4:36 ráno, mnoho dnešních demonstrací proto začínalo v 16:36.