Nová střední škola za zrušená místa v jiné. Kraj povolil pouze třídy pro 21 žáků

David Půlpán
  10:42aktualizováno  10:42
Aktivní rodiče, kteří kdysi založili v Litomyšli soukromou ZŠ Školamyšl, se snaží získat povolení otevřít novou střední školu. Souhlas kraje sice získali, ale jen na 21 míst pro všechny čtyři ročníky. To je příliš málo na plnohodnotnou střední školu. Podle mluvčí ministerstva školství Veroniky Lucké Loosové je minimální kapacita 60 žáků, tedy v tomto případě nedostačující.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Rodiče by pravděpodobně ocenili pestřejší nabídku středních škol v Pardubickém kraji, vznik nových, kreativnějších. Stávající systém to ale fakticky neumožňuje. Přesvědčuje se o tom nyní spolek Školamyšl, který chtěl otevřít střední školu příští rok v září.

„Jednou bychom si velmi přáli střední školu otevřít, ale je to složité,“ uvedla ředitelka Základní školy Školamyšl Radoslava Renzová, která nechtěla blíže komentovat úsilí o získání souhlasu od Pardubického kraje a ministerstva školství.

Chcete nová místa? Musíte napsat, kde jinde se zruší

Pravidla v Pardubickém kraji jsou striktní. Kdo chce například otevřít školu se stovkou míst v maturitních oborech, musí přiložit potvrzení, že stovka míst v jiné škole či školách zase zanikne.

Z pohledu kraje je to svým způsobem logické. Na středních školách je nadbytek míst, je to drahé, neefektivní. Každá další kapacita problém prohloubí.

Z pohledu lidí prosazujících například nové směry pedagogiky je to absurdní pravidlo. Jak přesvědčit jinou školu, aby se vzdala svých míst? Na to naráží Waldorfské lyceum v Pardubicích, které žádá od roku 2019 kraj o souhlas se zřízením školy pro 120 dětí a každý rok slyší zápornou odpověď. Nové lyceum neotevře ani Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi. Krajští radní to odmítli. Důvod je naprosto stejný.

„V žádosti není uveden žádný aktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou, jehož kapacita bude recipročně snížena,“ uvádí důvodová zpráva pro krajské radní. Spolek Školamyšl ale tuto překážku letos alespoň zčásti zdolal. Předložil radním souhlas skutečského gymnázia, že se vzdá části míst osmiletého gymnázia.

Čtyři ročníky pro 21 studentů

Ředitelka Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Šárka Jonešová uvedla, že škola uvolnila 21 míst z celkové kapacity 240 míst v oboru osmiletého gymnázia ve prospěch Školamyšle. „Jejich projekt nás oslovil. Přepustili jsme pár pro míst, protože kapacitu nemáme dlouhodobě naplněnou, a mohli jsme se tak zaměřit na práci s menším kolektivem,“ uvedla Jonášová.

Byť čtyři ročníky střední školy s celkovou kapacitou pouze 21 studentů nedávají velký smysl, radní Pardubického kraje na začátku roku souhlasili, že takovou školu lze otevřít.

„Nám to ani nepřísluší posuzovat. Rada kraje pouze posoudila, zda je to v souladu s požadavky dlouhodobého záměru kraje. Pokud předložili reciproční snížení kapacity jiného aktivního oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve stejné formě vzdělávání, nemáme důvod dávat záporné stanovisko. Je to nyní na posouzení ministerstva, zda taková škola v takové kapacitě má v Litomyšli vzniknout,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

„Do rejstříku škol je možné zapsat jen školu, která bude mít nejvyšší povolený počet studentů alespoň v minimální výši podle právních předpisů. Dle vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři je minimální počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků 60,“ odpověděla na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.

V Pardubicích postaví novou školu. Místo kasáren bude 18 tříd pro 540 dětí

Šéfka Školamyšle věří, že nová střední škola by se v Litomyšli uplatnila. „Dle konceptu Školamyšle nám chybí střední škola, která by podporovala zaměření a talenty žáků způsobem, jak jsme viděli ve středních školách AGORA v Nizozemsku,“ uvedla Renzová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Příjemnou náladu přineslo Adventní zpívání na hradním nádvoří u sv. Víta.

vydáno 1. prosince 2025  11:56

V OC Chodov se nejen nakupuje, ale vedle něj se i za doprovodu hudby bruslí...

vydáno 1. prosince 2025  11:55

Rebelie brněnského ANO. Schillerovou neposlechlo, zůstává v koalici s ODS

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu...

S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS....

1. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:53

Nadace Vantage darovala 1 milion hongkongských dolarů na podporu obyvatel postižených požárem v Hongkongu

1. prosince 2025  11:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V listopadu na silnicích v hradeckém kraji jeden mrtvý, loni zemřeli tři lidé

ilustrační snímek

V listopadu zemřel při nehodách na silnicích v Královéhradeckém kraji jeden člověk po třech mrtvých loni. Celkem se v listopadu v kraji stalo 308 nehod, což...

1. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Závada trakčního vedení přerušila provoz na železničním koridoru u České Třebové

IV železniční koridor Praha - České Budějovice. (28. listopadu)

Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici Česká Třebová byl tři čtvrtě hodiny zcela přerušen provoz na železničním koridoru v úsecích Česká Třebová - Opatov a Česká Třebová - Třebovice v Čechách....

1. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:37

Dva světy mladých Čechů: Ambiciózní vs. nejistí. Rozdíly ukazuje průzkum společnosti Broker Consulting

1. prosince 2025  11:20

Podlahová myčka Sencor S 88 AQUINO+: Čistá podlaha bez námahy

1. prosince 2025  11:19

Za brutální vraždu partnerky v Novém Boru si pachatel odpyká 23 let, potvrdil NS

ilustrační snímek

Za brutální vraždu partnerky v Novém Boru na Českolipsku si pachatel odpyká 23 let ve vězení. Výjimečný trest potvrdil Nejvyšší soud (NS), když odmítl mužovo...

1. prosince 2025  9:43,  aktualizováno  9:43

Slavíte Giving Tuesday? Česko nabídne několik akcí, skrze které můžete pomoci těm, co to potřebují

Giving Tuesday se slaví po celém světě v úterý po pátečním Black Friday.

Po Black Friday přichází jeho pravý opak. Giving Tuesday i když nenabízí slevy, ale přináší něco, co si nikde nekoupíte, a to radost z pomoci. Stal se z něho nejštědřejší den v roce a česká...

1. prosince 2025  11:12

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 130 volných pozic

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

1. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Během listopadu zemřeli na silnicích v Olomouckém kraji čtyři lidé

ilustrační snímek

Během listopadu zemřeli na silnicích v Olomouckém kraji čtyři lidé, o tři více než před rokem. Poslední tragická nehoda se stala minulé pondělí na Šumpersku....

1. prosince 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.