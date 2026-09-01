Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí získala nové ateliéry

Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí vstupuje do školního roku s novými ateliéry. Pardubický kraj je vybudoval v areálu bývalé textilky Perla 01. Novostavba ateliérů nahradí dosavadní a již nevyhovující prostory školy ve Špindlerově ulici.
Stavba ateliérů školy, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj, začala v červnu 2024. V nízkoenergetické budově jsou učebny, dílny, ateliéry a potřebné zázemí pro výuku uměleckých oborů textilní výtvarnictví, užitná fotografie a média, průmyslový design, modelářství a návrhářství oděvů, grafický design a pro obor obalová technika. Součástí jsou i dvě počítačové učebny. Ostatní učebny školy zůstanou v areálu v Zahradní ulici.
Náklady na vybudování ateliérů dosáhly asi 180 milionů korun, částka obsahuje i vybavení a dozor autora a investora. Větší část uhradí kraj z dotace Národního plánu obnovy na revitalizaci brownfieldů.
Bývalá textilka Perla 01 stála na více než třech hektarech poblíž centra Ústí. Nevyužívaný areál město koupilo za 30 milionů korun v roce 2011. O dva roky později radnice vyhlásila architektonickou soutěž, poté vydala regulační plán. V letech 2017 a 2018 dalo město zbourat výrobní haly a další objekty, které zabíraly více než 80 procent rozlohy. Ponechalo si jen menší část plochy a vybudovalo tam za 85 milionů korun bez DPH Dům dětí a mládeže. Bývalou kotelnu, strojovnu a část administrativní budovy chce přeměnit na galerii současného umění s odkazem na textilní historii města.
Střední škola uměleckoprůmyslová zahrnuje pět uměleckých a tři průmyslové vzdělávací programy. V případě uměleckých, kam patří Grafický design, Interiérový design, Design produktů a obalů, Design oděvů, Užitá fotografie a média, se jedná o čtyřleté maturitní obory s denní formou studia. U průmyslových maturitních oborů Mechanik-seřizovač a Reklama a propagace jsou zájemci o studium přijímáni na základě výsledků jednotného řízení. Škola nabízí také učební obor Nástrojař.