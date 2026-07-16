Studenti navrhli podobu pardubických řek a jejich okolí

Do konce srpna si mohou lidé v Tyršových sadech v Pardubicích prohlédnout návrhy, které ukazují, jak by mohly v budoucnu vypadat pardubické řeky a jejich okolí. Přibližně 100 studentů mezinárodní školy architektury ARCHIP připravila desítky architektonických a urbanistických vizí zaměřených na veřejný prostor, rekreaci, dopravu, krajinu i vztah města k vodě, uvedla radnice v tiskové zprávě.
"Pardubice mají jedinečné postavení města na soutoku dvou řek. Právě řeky byly u jejich zrodu a dodnes představují jeden z nejcennějších veřejných prostorů. Spolupráce se studenty nám umožnila podívat se na známá místa očima mladé generace architektů," řekl náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).
Studenti při přípravě návrhů nevycházeli jen z map a podkladů, ale prošli si také okolí Labe a Chrudimky, aby místo poznali na vlastní oči. Podle města jejich práce přinášejí nové pohledy a inspiraci pro budoucí rozvoj Pardubic.
"Pracovali s územím, které má obrovský potenciál a zároveň silnou vazbu na historii i identitu města. Výsledkem je řada originálních pohledů a odvážných vizí, které ukazují, jak různě lze o prostoru kolem řek přemýšlet," uvedla rektorka a zakladatelka školy ARCHIP Regina Loukotová.
Návrhy se zaměřují například na proměnu nábřeží Chrudimky u Automatických mlýnů. Jeden z autorů navrhuje nahradit strmý svah k vodě kaskádovitými kamennými schody a dřevěnými moly. Kolem řeky navrhuje vytvořit promenádu rozdělenou na červenou cyklostezku a dlážděný chodník pro pěší.
Do plánování se zapojili také obyvatelé, sportovci, vodáci, rybáři, skauti, zástupci spolků i ochránci přírody. Doporučili lépe propojit oba břehy, vytvořit více přístupů k vodě, rozšířit síť pěších a cyklistických tras a doplnit zázemí pro rekreaci a sport.
Výsledky debat i návrhy studentů město využije při přípravě koncepce břehů Labe a Chrudimky, kterou zpracovává tým krajinářského architekta Tomáše Jiránka. Hotová má být letos na podzim.