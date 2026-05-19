Studenti z Holic vyvinuli aplikaci, která řeší dilema "nemám co na sebe"

Každodenní problém, co si vzít na sebe, může vyřešit aplikace v mobilním telefonu. Jednu takovou vytvořilo šest studentů gymnázia v Holicích na Pardubicku. S projektem zvítězili v celostátní soutěži Studentská firma roku. Nástroj pomáhá kombinovat oblečení z vlastního šatníku a třeba pomůže omezit zbytečné nakupování, řekl ČTK gymnazista Matěj Kopecký.
"Módu řeší většina populace a zvlášť pro mladé je důležitým tématem. A to i mezi muži. Sami u sebe vnímáme, jak je někdy složité se v oblékání rozhodovat, člověk stojí před plnou skříní a stále bojuje s pocitem, že 'nemá co na sebe'," dodal student Dominik Vich, který je ve studentské firmě ředitelem.
To skupinu gymnazistů inspirovalo k vývoji aplikace fitboxd, která umožňuje skenovat oblečení a ukládat ho do digitální sbírky. Pomáhá tak lidem udržet přehled o všech kouscích v šatníku a svým způsobem i výrazně šetří čas.
"Vnímali jsme, že si lidé často kupují oblečení, které ani nepotřebují. Když jsme hledali podobné aplikace, našli jsme u konkurence různé nedostatky. Například jedna aplikace chtěla po přidání šesti outfitů předplatné kolem 100 korun týdně, což je pro studenty opravdu hodně," řekl Kopecký.
Studentský projekt směřuje k tomu, že školní týmy vytvoří firmu, byznys plán a také ho uskuteční. Soutěž JA Studentská firma roku evidovala 414 projektů, nejlepších devět se utkalo ve finále. "Studenti si musí založit reálnou firmu a tu celý rok vyvíjet, vymyslet jí produkt. Celé to byl jejich vlastní nápad. Je vždy radost studenty sledovat, co nového vymyslí a s jakou energií do vlastních projektů jdou," řekla učitelka Kristýna Nečesaná Martincová.
Gymnazisté z Holic neměli od školy na začátku ani korunu a museli do projektu vložit vlastní peníze, první vklad byl 2500 korun. "Peníze jsme využili hlavně na propagaci a na developerské účty pro App Store a Google Play, které jsou pro studenty poměrně nákladné. Velkou výhodou bylo, že náš kolega Honza si vzal kompletně na starost programování, takže samotný vývoj nás stál hlavně čas a práci, ne další finance," řekl Kopecký, který má na starosti propagaci.
Po výhře nechtějí studenti ustrnout a dál si přejí produkt rozvíjet. Chtějí aplikaci do budoucna rozšířit například o možnost sdílení outfitů pomocí odkazů přes sociální sítě nebo komunikační aplikace. V plánu mají také zapojení umělé inteligence, která by uživatelům pomáhala s tvorbou outfitů nebo umožnila virtuální zkoušení oblečení. Podle autorů je ale vývoj těchto funkcí finančně i technicky náročný. "Bereme to jako dlouhodobý projekt a chtěli bychom ve vývoji pokračovat i po škole," řekl Kopecký.